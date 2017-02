publié le 14/02/2017 à 19:00

Le Paris Saint-Germain d'Unai Emery peut-il franchir un palier face à un grand d'Europe ? Réaliser l'exploit pour ne pas disparaître avant les quarts de finale, ce qui n'est jamais arrivé depuis le rachat par les Qataris ? Le premier volet des deux grandes soirées face au Barça est arrivé pour les joueurs de la capitale Parisiens, privés à la dernière minute de leur capitaine et défenseur central brésilien Thiago Silva.

En l'absence de celui qui est surnommé "O Monstro", victime d'une gêne persistante au mollet gauche, le successeur de Laurent Blanc devrait titulariser à sa place le jeune (21 ans) Presnel Kimpembe, inexpérimenté en Ligue des champions. Le 11 de départ sera connu sur les coups de 19h45. Face à la défense parisienne, l'infernale triplette "MSN", Messi-Suarez-Neymar.



L'enjeu majeur - et la principale difficulté - de ce premier acte contre le Barça, avant le retour le mercredi 8 mars au Camp Nou, est bien sûr de prendre le moins de buts possibles au Parc des Princes. En 2013, le PSG avait été éliminé sans perdre (2-2 à l'aller à Paris, 1-1 au retour), à cause des buts inscrits à l'extérieur par les Barcelonais. Deux ans plus tard, un revers 3-1 à domicile avait irrémédiablement plombé les ambitions parisiennes.

PSG-Barça : le film de la soirée :

19h20 - Messi a déjà marqué 10 buts dans cette Ligue des champions, Cavani 6. Voici le classement complet.

19h16 - Un autre joueur du PSG célèbre son anniversaire en ce 14 février, Angel Di Maria, 29 ans. L'Argentin aura-t-il pour cadeau une titularisation ?



19h12 - Edinson Cavani, qui fête aujourd'hui ses 30 ans, a déjà marqué 33 buts en 31 matches cette saison toutes compétitions confondues.



19h07 - Le bus des Parisiens va arriver au Parc des Princes dans quelques secondes.



19h04 - L'autre rencontre de la soirée oppose Benfica au Borussia Dortmund. Demain, choc Bayern Munich-Arsenal, tandis que le Real Madrid reçoit Naples. Découvrez le programme complet de ces 8es de finale.



19h00 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre les deux premiers 8es de finale aller de cette édition 2016-2017 de la Ligue des champions, à commencer par le choc entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone.