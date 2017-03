publié le 09/03/2017 à 13:08

La revanche, ça se passe aussi sur les Internets. Dans les heures qui ont suivi le coup de sifflet final du camouflet historique du PSG contre le Barça (6-1), mercredi 8 mars lors du huitième de finale retour de Ligue des champions, Neymar s'est souvenu d'une photo d'Adrien Rabiot et Layvin Kurzawa publiée sur Instagram après le match aller. Pour fêter cette victoire 4-0, les deux Parisiens avaient posé tout sourire en faisant le "V" de la victoire mais aussi en levant quatre doigts pour le nombre de buts inscrits.



Taquin, Neymar a fait une capture d'écran de cette photo et l'a publiée sur Snapchat, en apposant une légende "4+2=6" mais aussi en ajoutant cinq emojis très rieurs et surtout très moqueurs. Une publication qui n'est évidemment pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux, sur lesquels ce détournement est perçue comme l'humiliation suprême pour le Paris Saint-Germain.

La publication de Neymar