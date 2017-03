publié le 09/03/2017 à 09:43

Le retour des joueurs du PSG à Paris au milieu de la nuit a été marqué par des scènes de vives tensions. Des supporters, furieux après le naufrage à Barcelone (6-1) mercredi soir et l'élimination en 8e de finale de la Ligue des champions, les attendaient à l'aéroport du Bourget, où l'équipe a atterri en provenance de la Catalogne. "C'est une honte !", ont lancé certains supporters, qui ont multiplié les insultes en apercevant les Parisiens s'installer dans leur voiture pour regagner leur domicile.



D'après RMC Sport, les policiers présents sur place n'étaient pas assez nombreux pour contenir la grogne. Et malgré le concours du service de sécurité du PSG, les supporters mécontents ont réussi à approcher les joueurs à deux points de passage. C'est là qu'un incident a eu lieu, impliquant Thiago Motta. À son arrivée au volant de sa voiture, alors que sa femme était à ses côtés, un groupe de supporters a encerclé le véhicule du milieu de terrain italien. Dans la confusion, l'un d'entre eux a été heurté par la voiture et blessé au dos. Les pompiers l'ont rapidement pris en charge et transporté vers l'hôpital le plus proche, à Saint-Denis.

La soirée cauchemardesque vécue par le PSG s'est donc poursuivie dans la nuit. La colère des supporters marque un tournant et annonce une fin de saison difficile. Le club de la capitale a un besoin urgent de retrouver un brin de sérénité, sur le terrain et en dehors.