publié le 10/03/2017 à 17:24

La ferveur de Nicolas Sarkozy n'a pas de limite quand il s'agit de supporter le Paris Saint-Germain, son club de cœur. Présent mercredi 8 mars au Camp Nou, l'antre du terrible barça, l'ancien président de la République devait sans doute penser assister à une promenade de santé. Blaise Matuidi et les siens avaient en effet écrasé Barcelone (4-0) lors du match aller des 8e de finale de la Ligue des champions trois semaines plutôt. Mais rien s'est passé comme prévu et les hommes d'Unai Emery n'ont fait que subir le jeu barcelonais. Avec trois buts encaissés à l'heure de jeu, le danger était réel. Alors, quand Edinson Cavani a propulsé le ballon au fond des filets à la 62e, Nicolas Sarkozy n'a pu contenir sa joie.



"Hala Madrid !" ("Allez Madrid"), aurait vociféré le mari de Carla Bruni, persuadé que ce but salvateur allait signer la qualification pour les quarts de finale du PSG. Mais encourager le Real Madrid, ennemi juré du Barça, n'aurait pas été du goût des stadiers, comme le rapportent nos confrères de Catalunya Radio. Pour cet affront, Nicolas Sarkozy aurait été exclu temporairement des travées du stade par un membre de la sécurité, le tout sous les yeux d'Anne Hidalgo et de Manuel Valls, également présents dans les travées du Camp Nou. Une allégation démentie ce vendredi 10 mars par l'entourage de Nicolas Sarkozy au près de BFMTV : "C'est totalement faux",

Une offense qui n'aura, dans tous les cas, pas porté chance au PSG. Le club de la capitale a en effet vécu un véritable cauchemar, s'inclinant 1-6 au terme d'un match épique lors duquel le Barça a réussi une "remontada" historique sur la scène européenne. Après cette déroute aussi historique qu'humiliante, les Parisiens auront besoin de la ferveur de tous. Celle de Nicolas Sarkozy ne sera pas de trop.