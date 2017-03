publié le 05/03/2017 à 08:00

En dominant l'une des meilleures équipes du monde, le Paris Saint-Germain a séduit les Français. C'est le principal enseignement qui ressort de notre baromètre Odoxa, avant le déplacement décisif du club de la capitale à Barcelone. Lors du huitième de finale aller, les Français ont donné une leçon de football aux partenaires de Lionel Messi (4-0).



Une démonstration qui a marqué les esprits. Chez les interrogés, 60% pensent que les hommes d'Unai Emery vont remporter le titre européen. Parmi ce ratio, 16% voient le club français vainqueur "probablement cette saison", 44 sous les trois prochaine années. Chez les amateurs de football, la part qui imagine Thiago Silva soulever la Coupe aux grandes oreilles le 3 juin prochain à Cardiff grimpe même à 70%. Ils n'étaient que 47% en novembre 2016.

Le sondage Odoxa pour RTL et Winamax a été réalisé sur un échantillon de 994 personnes adultes, représentatif de la population française. Elles ont été interrogées via Internet les mercredi 1er et jeudi 2 mars.

Un Français sur trois ne voient pas le PSG remporter la "C1" sous trois ans

Le PSG garde une mauvaise image

Malgré l'exploit du soir de la Saint-Valentin, Paris reste fidèle à ses détracteurs... ou plutôt l'inverse. Le club de Nasser al Khelaifi garde une "mauvaise image" auprès de 58% de l'ensemble des Français. Toujours parmi cette catégorie de sondés, seulement 6% ont une très bonne idée du club champion de France en titre. La tendance rapportée par cette deuxième question n'a que très peu évolué depuis novembre 2016. Seulement 34% avaient une bonne image du PSG, contre 39% aujourd'hui.



Chez les amateurs de football, Paris profite d'une meilleure image. Ils sont presque six sur dix à avouer s'être fait une bonne opinion des partenaires d'Edinson Cavani. 12% gardent une empathie pour le deuxième de Ligue 1.

Seulement 6% des Français ont une bonne image du PSG

Paris défait au Camp Nou ?

Non, le Paris Saint-Germain n'est pas encore qualifié. Malgré l'avance de quatre buts mis lors de la première confrontation, l'accession en quart de finale de la Ligue des champions reste à valider. Pour cela Paris devra soit gagner, soit obtenir le match nul, soit éviter une défaite par plus de quatre buts d'écart.



La domination parisienne sur les joueurs de Luis Enrique n'assure pas une seconde victoire selon les Français. Ils sont presque un sur deux (48%) à voir les Catalans battre le PSG contre seulement un sur cinq (21%) à supposer une nouvelle victoire de Paris.



Dans le détail, voilà les trois scores qui sont le plus souvent ressortis : 2-1 (13), 3-1 (10% et 2-2 (8%). Des résultats qui qualifieraient Unai Emery et les siens et les sondés ont fait preuve de logique puisqu'ils pensent, à 4%, que Barcelone sera éliminé dès ce mardi 8 mars (20h45).

Paris a (presque) autant de chance de faire match nul que de l'emporter au Camp Nou selon les Français

Emery plus "Champions compatible" que Blanc

La dernière interrogation posée par l'institut de sondage Odoxa touche un point sensible de la période Laurent Blanc au PSG (2013-2016). En trois saisons à la tête du PSG le "Président" a remporté énormément de trophées (trois championnats de France, deux Coupes de France, deux Coupes de la Ligue et trois Trophées des Champions) mais n'a jamais atteint le dernier carré de la "Champions League", l'objectif ultime des dirigeants Qataris. C'était un des principaux reproches qui ont précipité le départ de l'ancien sélectionneur de l'équipe de France (2010-2012).



Unai Emery, triple vainqueur de la Ligue Europa (la "petite" coupe d'Europe) avec le Séville FC est arrivé dans la capitale française pour faire franchir ce cap des quarts à son nouveau club. Un idée corroborée par les amateurs de football, seuls interrogés dans ce cas. Ils sont 65% à penser qu'avec le Basque, Paris a "davantage de chances" de faire un bon parcours qu'avec Blanc.

1 amateur de football sur 3 ne voie pas en Emery un meilleurs coach que Blanc en "C1"