publié le 02/03/2017 à 00:36

Paris peut souffler. Le club de la capitale affrontera l'une des plus petites équipes encore en lice en quarts de finale de la Coupe de France, qui se dérouleront les 4 et 5 avril. Le PSG se déplacera à Avranches, club de National, quand Angers recevra Bordeaux. En huitièmes de finale, Avranches avait réussi l'exploit d'éliminer Strasbourg (L2) aux tirs au but en huitièmes de finale.



Autre club de Ligue 1, Guingamp se déplacera à Fréjus Saint-Raphaël, évoluant en CFA. Enfin, l'AS Monaco, vainqueur de Marseille mercredi soir (4-3 après prolongation), recevra pour sa part le vainqueur du match opposant Bergerac (CFA) à Lille, jeudi soir.

Le tableau des quarts de finale :



PSG (L1) - Avranches (D3)

Angers (L1) - Bordeaux (L1)

Fréjus-Saint Raphaël (CFA) - Guingamp (L1)

AS Monaco (L1) - Bergerac (CFA) ou Lille (L1)