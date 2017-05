Législatives 2017 : 52% des Français veulent une majorité pour Macron

publié le 11/05/2017 à 10:00

Le nouveau président de la République obtiendra-t-il une majorité de députés ? 52% des Français y semblent en tout cas favorables, selon un sondage Elabe pour BFMTV publié le 10 mai. Ils sont un peu plus de la moitié à estimer qu'une majorité de députés alignés sur la politique d'Emmanuel Macron serait préférable. A contrario, 47% d'entre eux, majoritairement sympathisants de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen, aimeraient voir l'emporter aux législatives une majorité de députés opposés au nouveau chef de l'État.



La question semble presque générationnelle. En effet, le sondage indique que les plus jeunes répondants sont "légèrement plus nombreux à être favorables à ce qu’il y ait une majorité de députés opposés à Emmanuel Macron". Les plus âgés, eux, s'expriment davantage en faveur d'une majorité attenant à La République En Marche. D'un point de vue social, près de trois quarts des ouvriers souhaitent une majorité d'opposition, tandis que les autres catégories sociales semblent pencher pour une majorité pro-Macron.

Du côté de ses anciens adversaires dans la campagne présidentielle, Emmanuel Macron peut d'abord compter, bien sûr, sur le soutien de ses propres sympathisants, à 95% derrière l'étiquette La République En Marche pour les législatives. Ceux de Benoît Hamon lui apporteront également un soutien notable (68%). Chez les électeurs de François Fillon, seule la moitié des répondants souhaitent une majorité favorable au nouveau président. Enfin chez les sympathisants de Jean-Luc Mélenchon et chez ceux de Marine Le Pen, la perspective d'une majorité de députés opposés séduit respectivement 63% et 85% des répondants.