publié le 05/05/2017 à 14:03

L'objectif est d’œuvrer pour la sécurité routière. Plus de mille personnes viennent de recevoir un courrier leur indiquant que leur véhicule, qui a été acheté d'occasion en région parisienne est dangereux, raconte dans son édition du 5 mai 2017 Le Parisien. Envoyée en recommandé, la missive est signée par Emmanuel Barbe, le délégué interministériel à la Sécurité routière.



Au total, sont concernées 924 voitures, 45 camionnettes, 27 motos, 15 triporteurs et 10 voiturettes qui ont été remises en circulation, après avoir été initialement considérées comme dangereuses. Le problème, c'est que le rapport d'expertise, qui les avait déclaré apte à roule se révèle finalement être nul et non avenu. Ces véhicules sont donc toujours considérés comme dangereux, appliquant le principe de précaution. Dans le courrier, le délégué interministériel enjoint aux destinataires de réaliser une contre-expertise obligatoire avant le 21 juin de cette année.



L'expert qui a réalisé ces examens n'est désormais plus apte à travailler, raconte toujours le quotidien. À ce jour, 60% des personnes concernées par les plus de mille courriers se sont présentées auprès de la Confédération française des experts de l'automobile.