et Loïc Farge

publié le 06/04/2017 à 08:13

Une étude de l'Institut des politiques publiques (IPP), publiée mercredi 5 avril, s'est penchée sur la réforme des nouveaux rythmes scolaires, mais vu du côté des parents. On découvre que les mamans notamment y ont gagné en terme de carrière professionnelle. Jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de cette réforme (tant décriée) du quinquennat Hollande, ce sont les mères qui prenait un 4/5ème pour s'occuper des enfants le mercredi. Elles étaient plus de 4 sur 10 à ne pas travailler ce jour-là (le double des papas).



Le fait que les élèves du primaire aillent à l'école le mercredi matin a eu un effet immédiat sur le rythme de travail des femmes. En quelques années, 15% des femmes qui posaient leurs mercredis sont revenues à des semaines de cinq jours.

Il faut quand même rappeler que la pause du mercredi à l'école était jusqu'en 2013 une exception française. France, fille aînée de l'Eglise : cette pause d'une journée dans la semaine pour nos chères têtes blondes remonte à un petit arrangement entre Jules Ferry et les représentants de l'Église catholique française. La loi du 28 mars 1882 imposait l'école primaire obligatoire.



Mais l'article 2 précisait aussitôt que les enfants disposeraient d'une journée de libre dans la semaine en plus du dimanche pour que les parents puissent leur offrir un enseignement religieux. On a commencé par le jeudi. Puis les chronobiologistes sont intervenus en 1972 en proposant de mieux équilibrer la semaine des enfants avec une pause le mercredi.