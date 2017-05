SFR va diffuser la Ligue des champions et l'Europa League dès 2018

publié le 11/05/2017 à 10:23

Exit Canal+ et BeIn Sports. La chaîne payante SFR Sport, lancée l'an dernier par l'opérateur télécoms français SFR, va diffuser les matchs de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa en France de 2018 à 2021, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier.



Ces droits étaient détenus jusque-là par BeIn Sports et Canal+. "Altice acquiert les droits et SFR Sport diffusera" ces compétitions, a déclaré cette source, confirmant une information du journal l'Equipe qui chiffre à 370 millions d'euros le montant acquitté par le groupe.