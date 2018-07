publié le 28/04/2016 à 09:30

Petite révolution dans le monde du sport à la télévision. Grâce au développement des activités de sa maison-mère Altice, l'opérateur SFR lance sept nouvelles chaînes de télévision payantes. Disponibles entre août et septembre 2016, six sont entièrement dédiées au sport. Parmi elles, SFR Sport 1 se distingue car c'est elle qui obtient la primeur de diffuser en exclusivité les matches du championnat anglais de football (Premier League), qui étaient jusque-là la propriété du groupe Canal+.



Ce changement oblige donc les fans du football anglais à changer leurs habitudes et à recalculer leur budget consacré aux abonnements pour suivre les principales compétitions du ballon rond. Voici un point pour savoir où regarder les différents championnats et tournois à partir de l'été 2016.

Ligue 1

À partir de la saison prochaine 2016-2017, Canal+ prendra un peu plus d'importance dans le dispositif du championnat de France. En plus de continuer à diffuser les deux principales affiches de chaque journée, celle du samedi après-midi (17h00) et celle du dimanche soir (qui sera désormais à 20h45), la chaîne cryptée retransmettra également le match du vendredi soir (20h45). Quant aux autres rencontres, elles seront toujours à voir sur beIN Sports : cinq pour le multiplex du samedi soir (20h00) et deux le dimanche après-midi (15h00 et 17h00).

Ligue 2

Comme cette saison, beIN Sports dispose de l'exclusivité de la quasi-intégralité de la Ligue 2, avec les 8 matches en simultané du vendredi soir (20h00) et celui du samedi après-midi (14h00). Pour la rencontre du lundi soir (20h30), considérée comme la deuxième meilleure affiche de la journée, elle sera désormais diffusée sur une chaîne du groupe Canal+, sans doute Canal+ Sport.

Coupes nationales

Pour la Coupe de France, France Télévisions diffuse au moins un match par tour à compter des 32es de finale. Les autres matches, à partir du 7e tour, sont sur Eurosport 2. Quant à la finale, elle est co-diffusée par France 2 et Eurosport 2.



Pour la Coupe de la Ligue, tout change à partir de l'été 2016 car les chaînes du groupe Canal+ vont désormais proposer l'intégralité de la compétition. France Télévisions a toutefois obtenu le droit de co-diffuser une affiche de premier choix sur ses antennes, à partir des 16es de finale.



Enfin, concernant le Trophée des champions, rencontre de début de saison entre le tenant du titre en Ligue 1 et le vainqueur de la Coupe de France (ou le deuxième de Ligue 1), le match est à suivre sur beIN Sports.

Ligue des champions

En vigueur depuis la rentrée 2015, le complexe système de répartition des matches de Ligue des champions doit durer jusqu'à la fin de l'exercice 2017-2018. Pour la phase de poules, Canal+ et beIN Sports diffusent par alternance les matches des clubs français. Les deux chaînes ont ainsi droit à trois affiches de chacun des deux principaux clubs français. Si une troisième équipe est engagée, elle est alors automatiquement diffusée sur l'antenne de beIN Sports.



À partir des huitièmes de finale, une nouvelle subtilité entre en compte. Si au moins deux clubs français sont qualifiés, le même système d'alternance continue. Mais s'il n'y en a qu'un, tous ses matches sont diffusés sur beIN Sports, qui a toujours la priorité du meilleur choix. Quant à la finale, elle est co-diffusée par beIN Sports et D8.

Ligue Europa

Selon les contrats signés jusqu'en 2018, l'intégralité de la compétition est diffusée par beIN Sports. Cela représente 205 matches en direct, indique la chaîne du groupe qatari. Quelques matches sont tout de même visibles en clair, car W9 co-diffuse une rencontre de chaque journée.

Les championnats européens

La plupart des championnats européens sont diffusés en exclusivité sur beIN Sports : la Bundesliga (Allemagne), la Liga (Espagne) et la Serie A (Italie). La plupart du temps, ce sont les meilleures affiches qui sont sélectionnées. À noter que la Liga NOS (Portugal) est désormais diffusée sur SFR Sport.



Concernant la Premier League (Angleterre), l'ère Canal+ s'achève à la fin de la saison 2015-2016. Ensuite, jusqu'au terme de la saison 2018-2019, l'intégralité de la compétition est retransmise par les chaînes du groupe SFR (Altice). Selon l'annonce faite mercredi 27 avril, les matches anglais seront notamment diffusés sur la nouvelle chaîne payante SFR Sport 1 qui sera lancée vers le mois d'août 2016.



Euro 2016

Le tournoi qui aura lieu en France du 10 juin au 10 juillet 2016 sera retransmis en intégralité sur beIN Sports. 33 matches seront tout de même accessibles gratuitement : 22 sur TF1 (dont le match d'ouverture France-Roumanie) et 11 sur M6 (dont la finale).

Qualifications pour le Mondial 2018

Après l'Euro 2016, viendra le temps des qualifications pour la Coupe du monde 2018 en Russie. Les matches de qualification de la zone Europe seront à voir sur les chaînes du groupe Canal+, à l'exception de ceux de l'équipe de France qui seront diffusés comme toujours sur TF1. Pour ceux de la zone Amérique du Sud, il faudra se brancher sur beIN Sports.