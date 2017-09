publié le 31/08/2017 à 19:45

Battre les Pays-Bas pour les tenir à distance, puis expédier le Luxembourg, tout en espérant au moins un faux pas de la Suède : l'équipe de France attaque une séquence cruciale en vue du Mondial 2018 en Russie l'été prochain. La bourde d'Hugo Lloris en Suède début juin a conduit à la première défaite française dans cette campagne de qualifications (2-1) et fragilisé la position des Bleus, désormais deuxièmes du groupe A derrière les Scandinaves, à la différence de buts.



Pour se remettre dans le bon sens, les hommes de Didier Deschamps ont deux matches à domicile devant eux alors que la Suède doit parallèlement négocier deux déplacements en Bulgarie, intraitable sur sa pelouse lors de ses trois premières sorties, puis en Biélorussie. Problème, les Néerlandais ont repris du poil de la bête depuis le retour aux commandes de Dick Advocaat, qui a rappelé les anciens Wesley Sneijder et Robin Van Persie pour épauler Arjen Robben et les plus jeunes Memphis Depay ou Daley Blind.

À l'aller, les Bleus s'étaient imposés à Amsterdam en octobre 2016 (1-0, but de Paul Pogba). Ils signeraient volontiers pour un tel résultat. Dans le cas contraire, l'angoisse d'une sortie de route gagnera forcément les esprits à trois matches de la fin du parcours de qualification.

Les équipes de départ :

France : Lloris (cap.) - Sidibé, Koscielny, Umtiti, Kurzawa - Coman, Pogba, Kanté, Lemar - Griezmann, Giroud



Pays-Bas : Cillessen - Fosu-Mensah, De Vrij, Hoedt, Blind - Wijnaldum, Strootman - Robben (cap.), Sneijder, Promes - Janssen

Le film de la soirée :

90e+3 - C'est fini ! La France s'impose 4-0 !



90e+1 - KYLIAN MBAPPÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ! Après avoir tourneboulé son défenseur, le nouveau joueur du PSG s'est appuyé sur Sidibé pour glisser un plat du pied. 4-0 ! La déroute est totale pour les Néerlandais.



90e - Il y aura trois minutes de temps additionnel.



90e - Robben tape la barre ! Bien servi à gauche, le joueur du Bayern Munich a tenté de surprendre Hugo Lloris en frappant fort en hauteur.



88e - BUT DE THOMAS LEMAR ! 3-0 ! Une contre-attaque éclair permet à Griezmann, seul dans la surface, de servir à sa droite le jeune Monégasque, lui aussi complètement démarqué.



87e - Sur un une-deux à l'entrée de la surface, Griezmann remet à Lacazette pour lui offrir un bon angle de tir. Mais le ballon finit directement dans les bras de Cillessen.



83e - Belle percée de Mbappé sur le côté gauche, mais son centre, un peu long, est mal négocié par Lacazette.



82e - Les Bleus conservent la possession et font le siège dans la moitié adverse.



80e - Coman sort, Lacazette entre.



78e - Grosse occasion pour Kurzawa qui au terme d'un vrai billard dans la surface, finit par mettre le ballon au-dessus du cadre alors qu'il l'avait à bout portant.



75e - Olivier Giroud cède sa place à Kylian Mbappé, le néo-Parisien.



73e - LE BUT DU 2-0 POUR LES BLEUS. À la réception d'un centre de Sidibé dégagé directement sur lui, le Monégasque prend tout son temps en voie une frappe du gauche dans la lucarne de Cillessen. Le break est fait, la route de la Russie se dégage.



69e - Sueur froide pour les Français avec cette tête de Robben finalement repoussée par Umtiti. Sur le contre, Pogba se retrouve seul face à Cillessen et choisit de frapper alors que Coman est sur sa droite. C'est raté.



66e - Lancé en profondeur, Griezmann opte pour le centre à destination de Giroud et non pour la frappe. Mauvais choix.



64e - Entrée en jeu de Van Persie à la place de Janssen.



63e - Griezmann frappe le coup-franc un peu "à la Juninho". Cillessen capte le ballon en deux temps.



62e - Carton rouge pour Strootman, averti une seconde fois pour un contact sur Griezmann. C'est sévère.



61e - Grosse occasion pour Kanté qui rate sa reprise aux 6 m sur un centre de Coman.



60e - Kurzawa signalé hors-jeu sur cette nouvelle vague bleue initiée par Griezmann.



56e - Carton jaune pour Strootman, coupable d'une faute sur Kanté.



53e - Hoedt contraint de concéder un corner de la tête sur ce centre de Lemar. Giroud puis Pogba butent sur la muraille orange, alors que Koscielny reste au sol dans la surface adverse. Fauché par Robben, le défenseur d'Arsenal n'obtient pas de penalty. Il se relève après de longues secondes.



51e - Janssen signalé hors-jeu après une percée de Strootman. Pour une fois, les Hollandais étaient parvenus à conserver la balle dans le camp français.



50e - Mbappé, Lacazette et Matuidi sont à l'échauffement pour les Bleus, Van Persie accélère le sien dans le camp d'en face.



48e - Robben protège le ballon devant Pogba et obtient une sortie de but.



21h46 - C'est parti pour cette 2e période. En Bulgarie, la Suède est accrochée (2-2).



21h45 - Les joueurs sont de retour sur la pelouse. Un changement à signaler côté hollandais : la sortie de Sneijder, remplacé par Vilhena.



21h30 - MI-TEMPS SUR CE SCORE DE 1-0. 45 premières minutes à sens unique. Les Bleus n'ont toutefois pas réussi à faire le break.



45e - Le public entonne une Marseillaise pour les dernières secondes de cette superbe 1re période.



42e - Encore une mauvaise transmission longue ratée côté hollandais, où rient ne va.



41e - Frappe lointaine à ras de terre de Pogba, Cillessen se couche bien.



39e - Coman fixe son adversaire, prend le dessus et n'est pas loin de tromper Cillessen d'un centre-tir subtile.



38e - Bonne défense de Kanté et Kurzawa devant Robben à hauteur de la ligne médiane.



36e - Il n'y a qu'une équipe sur la pelouse, la France, plus forte dans tous les domaines.



34e - La Suède a égalisé en Bulgarie (1-1).



33e - Nouvelle vagues françaises sur les buts de Cillessen. Regroupés dans leurs 20 mètres, les Pays-Bas repoussent le danger.



31e - Coman monte en puissance en tente la frappe enroulée du gauche. Ça ne rentre pas cette fois-ci.



29e - Frappe au dessus de Pogba après une tentative avortée de Pogba. On en reste à 1-0 mais l'écart est énorme entre les deux nations.



27e - Intervention in extremis de Fosu-Mensah devant Giroud, qui avait armé la reprise de volée dans la surface.



25e - Griezmann pas loin de chiper le ballon à la défense néerlandaise, qui ne parvient toujours pas à passer le premier rideau français.



23e - Sidibé rappelé à l'ordre par l'arbitre pour un contact rugueux sur Sneijder.



20e - Premier corner en faveur des Pays-Bas. Prise de balle impeccable de Lloris devant ses défenseurs.



19e - Au bord de la rupture derrière, les Hollandais ne parviennent pas à exploiter leurs rares opportunités de contre.



17e - Faute de Griezmann sur Promes qui partait en contre à droite. Carton jaune.



16e - Toujours aux avant-postes, les Bleus obtiennent un nouveau corner à gauche.



14e - GRIEZMANN OUVRE LE SCORE. 1-0. Sidibé arrache un ballon dans le camp adverse, le glisse à Griezmann qui joue le une-deux avec Giroud. Seul face à Cillessen, l'attaquant de l'Atlético de Madrid ouvre son pied gauche et glisse la balle entre les jambes du portier.



12e - La Bulgarie ouvre le score face à la Suède.



10e - Sur le corner, Koscielny parvient à placer sa tête mais Cillessen capte le ballon sans mal.



9e - Première véritable occasion française, Coman décale Griezmann, qui transmet à Lemar dont le centre n'est pas loin de trouver Giroud. Corner.



8e - Coman percute sur son côté droit, la défense orange parvient à repousser le danger.



7e - Robben tente d'ouvrir pour Janssen mais c'est trop long.



6e - Premier corner en faveur des Bleus, il est obtenu par Kurzawa. Frappé par Lemar, il ne donne rien mais le ballon reste dans les pieds des Français.



5e - Janssen signalé en position de hors-jeu.



4e - Les Bleus maintiennent un pressing haut, empêchant les Pays-Bas de passer la ligne médiane.



2e minute - Ces premières secondes se déroulent dans le camp hollandais mais sans danger pour les Bataves.



20h45 - C'est parti, les Bleus ont donné le coup d'envoi.



20h44 - Les Hollandais sont d'orange vêtus, les Bleus portent des chaussettes rouges, un short et un maillot bleu.



20h42 - Fin des hymnes, le match va pouvoir débuter.



20h39 - Les joueurs entrent sur la pelouse face à un immense tifo aux couleurs de la France.

20h34 - Deschamps a décidé de confier les côtés de l'attaque à Lemar et Coman. En Suède, Payet et Sissoko avaient déçus.



20h28 - L'échauffement se termine sur la pelouse du Stade de France.



20h21 - Rappelons que les neuf premiers de chaque groupe de la zone Europe iront directement en Russie et que les huit meilleurs deuxièmes disputeront des barrages en novembre.



20h12 - Après leur défaite en Suède, les Bleus s'étaient imposés contre l'Angleterre en amical (3-2) le 13 juin (buts d'Umtiti, Sidibé et Dembélé contre un doublé de Kane).



20h00 - Le point sur le groupe A de la zone Europe :





Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Suède 13 6 4 1 1 12 4 8

2. France 13 6 4 1 1 11 5 6

3. Pays-Bas 10 6 3 1 2 13 6 7

4. Bulgarie 9 6 3 0 3 9 12 -3

5. Belarus 5 6 1 2 3 4 11 -7

6. Luxembourg 1 6 0 1 5 6 17 -11



Reste à jouer :

31/08 (20h45) : Bulgarie - Suède

31/08 (20h45) : France - Pays-Bas

31/08 (20h45) : Luxembourg - Biélorussie

03/09 (18h00) : Biélorussie - Suède

03/09 (18h00) : Pays-Bas - Bulgarie

03/09 (20h45) : France - Luxembourg

07/10 (18h00) : Suède - Luxembourg

07/10 (20h45) : Biélorussie - Pays-Bas

07/10 (20h45) : Bulgarie - France

10/10 (20h45) : Pays-Bas - Suède

10/10 (20h45) : France - Biélorussie

10/10 (20h45) : Luxembourg - Bulgarie



19h51 - Les Pays-Bas sans Van Persie ni Depay mais avec Robben et Sneijder au coup d'envoi : Cillessen - Fosu-Mensah, De Vrij, Hoedt, Blind - Wijnaldum, Strootman - Robben (cap.), Sneijder, Promes - Janssen



19h48 - Le 11 de départ des Bleus est connu et il ne comporte aucune surprise : Lloris (cap.) - Sidibé, Koscielny, Umtiti, Kurzawa - Coman, Pogba, Kanté, Lemar - Griezmann, Giroud



19h45 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette grande soirée.