France - Pays-Bas : soirée parfaite pour les Bleus, le Mondial se rapproche

publié le 31/08/2017 à 22:34

Il n'y aura très probablement pas de calculette à sortir, de mots de cranes douloureux, de profonds regrets, et surtout de gâchis immense pour la génération Griezmann, Pogba, Kanté, Lemar ou Mbappé. Dos au mur après sa défaite dans les arrêts de jeu en Suède début juin, l'équipe de France a parfaitement négocié le virage en épingle face aux Pays-Bas, jeudi 31 août au Stade de France (4-0, but de Griezmann et Mbappé, doublé de Lemar). Et dans le même temps, la Suède est tombée dans le piège en Bulgarie (3-2).



À trois journées de la fin dans le groupe A des éliminatoires de la zone Europe, Deschamps et ses hommes reprennent ainsi les commandes avec trois longueurs d'avance sur les Scandinaves, quatre sur les Bulgares et six sur des Hollandais mal embarqués. Ils leur reste à recevoir le Luxembourg dans trois jours, la Biélorussie le 10 octobre et de de rendre en Bulgarie le 7 octobre. Tout est en place pour terminer premier et se qualifier directement pour la Russie (les huit meilleurs 2es des neuf groupes disputeront un barrage).