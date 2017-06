et Bernard Poirette

À une semaine d'un match clé contre la Suède comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018, l'équipe de France de football a déroulé son jeu à Rennes face au Paraguay en match amical (5-0), vendredi 2 juin. En grande forme avec les Bleus, Olivier Giroud s'est offert un triplé "exceptionnel". Selon Bixente Lizarazu, consultant football de RTL, l'attaquant vit pour autant "une saison assez paradoxale". Il est "plutôt en difficulté avec Arsenal mais par contre à chaque fois qu'il joue avec l'équipe de France, il est buteur, il est décisif, il est très important". Le champion du monde 1998 salue "sa force de caractère."



Fort de ce succès, Didier Deschamps alignera-t-il le même onze de départ en Suède ? Bixente Lizarazu juge cette hypothèse probable. "On peut imaginer qu'il remette cette équipe-là. Il y a deux joueurs, qui auraient mérité d'être titulaires, c'est Kylian MBappé et N'Golo Kante, qui réalise avec Chelsea une fantastique saison."



Real Madrid-Juventus Turin : "Une finale de très haut niveau"

Autre duel de cette fin de saison : Real Madrid-Juventus Turin. C'est l'affiche de la finale "de très haut niveau" de la Ligue des champions du 3 juin. "La Juventus a retrouvé son prestige du passé avec Buffon, le meilleur gardien du monde. C'est la meilleure défense d'Europe et de cette Ligue des champions face à la meilleure attaque d'Europe et de cette Ligue des champions et un Zinédine Zidane qui peut marquer l'histoire en gagnant deux fois consécutivement la Ligue des champions", conclut l'analyste.