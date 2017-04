N'Golo Kanté célèbre un but avec ses coéquipiers de Chelsea.

publié le 24/04/2017 à 03:42

N'Golo Kanté survole le championnat anglais. Pour preuve, le milieu de terrain français de Chelsea a été adoubé par ses pairs, qui l'ont élu dimanche 23 avril meilleur joueur de Champions League pour l'exercice 2016-2017. Le jeune homme âgé de 26 ans peut se targuer d'être le 4e Français à recevoir ce trophée personnel. L'international tricolore succède ainsi à Éric Cantona (1994), David Ginola (1999) et Thierry Henry (2003 et 2004). Rien que ça.



"Être reconnu par mes pairs veut dire beaucoup pour moi. Cela récompense mes deux belles saisons, avec Leicester, et maintenant nous sommes bien placés avec Chelsea (pour décrocher le titre, ndlr). Être joueur de l'année est un grand honneur", a réagi le lauréat, qualifié avec Chelsea en finale de la Coupe d'Angleterre face au Arsenal d'Arsène Wenger.

L'heureux élu a devancé son coéquipier belge Eden Hazard, Harry Kane (Tottenham), le Belge Romelu Lukaku (Everton), le Suédois Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) et l'attaquant chilien d'Arsenal, Alexis Sanchez. De son côté, David Beckham, ancien capitaine de la sélection anglaise et de Manchester United, a reçu le trophée du mérite pour sa contribution au développement du football dans le monde. N'Golo Kanté est arrivé à Chelsea l'été dernier en provenance de Leicester après son titre de champion d'Angleterre, à la surprise générale.