publié le 02/06/2017 à 20:00

Pour Hugo Lloris, titulaire dans les buts avec le brassard de capitaine, cette rencontre sans enjeu revêt pourtant un caractère "essentiel". L'équipe de France reçoit le Paraguay à Rennes avec à l'esprit son match de qualifications pour le Mondial 2018 sept jours plus tard en Suède, son principal adversaire sur la route de la Russie. Ce remake du 8e de finale du Mondial 1998, avec le but en or de Laurent Blanc en prolongation, doit donc servir de répétition générale.





Au Roazhon Park les coéquipiers d'Antoine Griezmann ont également l'occasion de faire passer la défaite contre l'Espagne fin mars comme un simple accroc dans la belle dynamique qui les porte depuis la finale de l'Euro 2016. Entre les revers contre le Portugal (1-0 après prolongation) et l'Espagne (0-2), les Bleus restaient sur une série de sept matches sans défaite, dont cinq victoires.

Pour enclencher un nouvel élan, Didier Deschamps a convoqué un groupe élargi de 26 éléments, qui ne présente toutefois pas un état de forme homogène en raison d'un calendrier prolongé pour certains par les finales des coupes nationales. Avec un Raphaël Varane, toujours mobilisé avec le Real Madrid pour la finale de la Ligue des champions samedi 3 juin à Cardiff, et la possibilité de voir certains cadres ménagés, plusieurs joueurs ont un coup à jouer sur cette rencontre.

Le film de la soirée :

20h05 - Le 11 de départ des Bleus est connu et sans surprise : Lloris - Sidibé, Koscielny, Umtiti, Mendy - Pogba, Matuidi - Dembélé, Griezmann, Payet - Giroud.

20h00 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce match amical à une semaine d'un décisif Suède-France.