publié le 02/06/2017 à 22:42

Une nette victoire pour retrouver de l'élan : l'équipe de France a écrasé le Paraguay (5-0) avec notamment un triplé d'Olivier Giroud, préparant ainsi parfaitement le choc contre la Suède en qualifications au Mondial 2018. À Stockholm vendredi 9 juin, les Français affronteront leurs dauphins, distancés de trois points, dans le groupe A des éliminatoires de la zone Europe.



En Bretagne, ils ont surmonté leur revers 2-0 concédé face à l'Espagne en amical fin mars, et reçu un fervent soutien du Roazhon Park, guichets fermés et cœur ouvert. Il n'aura fallu que six minutes aux hommes de Didier Deschamps pour ouvrir le score. Bien lancé par Paul Pogba sur le côté droit, Ousmane Dembellé a adressé un centre parfait en direction d'Olivier Giroud qui n'avait plus qu'à conclure d'une volée du gauche dans le but (1-0, 6e).

Le premier but de la soirée pour l'attaquant tricolore, très souvent la cible des critiques. Mais sept minutes plus tard, le Gunners était une nouvelle fois bien placé dans la surface pour conclure d'une tête plongeante une magnifique action de Dimitri Payet sur le côté gauche (2-0, 13e).

Giroud a ensuite conclu sa soirée d'un nouveau but du gauche, bien trouvé par Lucas Digne à peine entré en jeu (69e). La performance est à souligner. Le dernier à avoir réussi un hat-trick en Bleu s'appelait... David Trezeguet. C'était en 2000 lors d'un match amical contre une sélection mondiale de la FIFA.

Face à une équipe du Paraguay complètement apathique, les Français ont poursuivi leur balade et ont à nouveau trouvé la faille à deux reprises coup sur coup par Moussa Sissoko (76e) et Antoine Griezmann (77e).

