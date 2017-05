Liga : Zidane et le Real Madrid sacrés rois d'Espagne

Crédit : AFP et Montage RTLNET

et AFP

publié le 22/05/2017 à 16:11

Il n'a fallu que 97 secondes de suspens. Cristiano Ronaldo a ouvert le score dès la deuxième minute pour le Real Madrid après une erreur d'un défenseur Malaga. À la 55ème, c'est Benzema qui inscrit le deuxième but du Real.



Cinq ans après, Zinédine Zidane fait régner ses joueurs sur l'Espagne pour la 33ème fois. Il a déclaré avoir vécu "le jour le plus heureux de (sa) vie professionnelle" lors de la victoire à Malaga (2-0) pour l'ultime journée.

"Le mérite est partagé par tous, surtout les joueurs qui ont cru au message que nous voulions diffuser", a déclaré le Français lors d'une conférence de presse brièvement interrompue par ses joueurs venus arroser leur entraîneur. "Je suis très content, très heureux, je me réjouis d'avoir gagné cette Liga, d'être premier au bout de ce parcours. C'est le jour le plus heureux de ma vie professionnelle", a ajouté Zidane, pourtant vainqueur dans sa carrière de technicien de la Ligue des champions l'an dernier.





Le Real termine la saison avec 93 points, soit trois de plus que son dauphin Barcelone (90 pts).

La conférence de presse de Zinédine Zidane ce soir après le titre du Real Madrid. pic.twitter.com/kLZUFYcN0C — PassionFootball Club (@PassionFootClub) 21 mai 2017

> Liga 2017 : les Madrilènes fêtent la victoire du Real Madrid Crédit Image : PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP | Crédit Média : Benjamin Bouly-Rames, Noemi Gragera / AFPTV / AFP | Durée : | Date : 22/05/2017