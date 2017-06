France-Paraguay : découvrez les compos probables, sans Mbappé

publié le 02/06/2017 à 18:58

Un match amical supplémentaire pour être fin prêt en Suède : l'équipe de France affronte le Paraguay pour monter en puissance avant le déplacement du 9 juin à Stockholm, capital pour s'approcher d'une qualification au Mondial 2018. Les Bleus, leaders de leur groupe d'éliminatoires (13 points), devant la Suède (10), la Bulgarie (9) et les Pays-Bas (7), ont en effet l'occasion de s'envoler au classement en cas de succès à la Friends Arena.



Didier Deschamps l'a toutefois concédé : le Paraguay, 36e nation au classement FIFA, seulement 8e (sur 10) de son groupe de qualification pour la Coupe du monde, "ce n'est pas le jeu des Suédois". Mais même loin du standing de la formation que l'équipe de France avait croisée lors du Mondial 1998 avec notamment le mythique gardien José Luis Chilavert, le Paraguay reste "quand même une équipe sud-américaine qui a toujours les mêmes valeurs, qualités", a prévenu le sélectionneur.

Varane à Cardiff, Mbappé ménagé

Fort logiquement dans l'optique du rendez-vous suédois, "DD" va aligner d'entrée celle qu'il considère comme sa meilleure équipe possible sur la pelouse du Rhoazon Park. Il y aura deux absents toutefois, Raphaël Varane, qui dispute la finale de la Ligue des champions avec le Real Madrid 24 heures plus tard, et Kylian Mbappé. Le jeune attaquant monégasque a ressenti une douleur derrière une cuisse. Il sera ménagé, laissant Olivier Giroud évoluer en pointe. Derrière, Samuel Umtiti sera associé à Laurent Koscielny, avec les Monégasques Djibril Sidibé et Benjamin Mendy sur les côtés.

Au milieu, Blaise Matuidi semble toujours avoir une longueur d'avance sur N'Golo Kanté pour former la paire de récupérateurs avec Paul Pogba. Dimitri Payet paraît incontournable sur la gauche de l'attaque. Antoine Griezmann l'est en meneur de jeu. Ousmane Dembélé débutera à droite devant son ancien public. Mais rien ne dit que les performances des uns et des autres, et les entrées qui devraient nombreuses, ne rabattent pas les cartes sept jours plus tard.

France-Paraguay : les équipes de départ probables

France : Lloris (cap.) - Sidibé, Koscielny, Umtiti, Mendy - Pogba, Matuidi - Dembélé, Griezmann, Payet - Giroud



Remplaçants : Costil, Areola, Jallet, Kimpembe, Zouma, Digne, Kanté, Rabiot, Sissoko, Tolisso, Lemar, Thauvin, Mbappé, Lacazette





Paraguay : Silva (cap.), Patino, Gomez, Valdez, Alonso - Iturbe, Ayala, Aguilar, Romero - Santander, Benitez