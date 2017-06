publié le 02/06/2017 à 22:53

Les Bleus ont déroulé. Face à une équipe du Paraguay inférieure, les hommes de Didier Deschamps n'ont pas fait les choses à moitié avec une très large victoire cinq buts à zéro. Il n'aura fallu que six minutes aux coéquipiers d'Antoine Griezmann pour faire la différence grâce à l'ouverture du score d'Olivier Giroud (1-0, 6e). Un but libérateur qui a permis aux Bleus de livrer une prestation quasi parfaite face aux Paraguayens.



Et Olivier Giroud ne s'est pas arrêté à ce premier but. Sept minutes plus tard, l'attaquant tricolore a doublé la mise après un gros travail de Dimitri Payet sur le côté gauche (2-0, 13e). Et si les joueurs sont rentrés au vestiaire sur ce score, alors que l'écart aurait pu être plus conséquent, le Gunners a alourdi le score peu après l'heure de jeu sur un service une nouvelle fois millimétrée de Lucas Digne (3-0, 69e).

Trois buts en un match pour un Bleu, les spectateurs français n'avaient plus l'habitude. Il faut en effet remonter 17 ans en arrière pour voir une telle performance. Olivier Giroud efface ainsi David Trezeguet des tablettes, qui était le dernier Français à avoir inscrit un triplé sous le maillot frappé du coq.



Préparation parfaite avant la Suède

En fin de match Moussa Sissoko et Antoine Griezmann ont également participé à la fête en marquant respectivement les quatrième et cinquième buts de l'équipe de France, ce vendredi 2 juin à Rennes. Ce remake du 8e de finale du Mondial 1998, avec le but en or de Laurent Blanc en prolongation, a donc été a sens unique.



Mais plus important, il a servi de répétition générale avant la rencontre face à la Suède dans sept jours. Les Bleus seront alors confrontés à leur principal adversaire des qualifications pour la prochaine Coupe du monde qui se disputera en Russie.