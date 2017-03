publié le 26/03/2017 à 18:14

À la fin de la rencontre Luxembourg-France, Didier Deschamps relevait la blessure de Djibril Sidibé comme un des points noirs de la soirée. Durant la victoire des Bleus (1-3) sur la pelouse de son voisin frontalier, Djibril Sidibé est sorti sur blessure, touché aux côtes et évacué vers l'hôpital le plus proche du stade Josy-Barthel.



Les premières images étaient inquiétantes : on y voyait l'ancien Lillois emmitouflé dans son brancard, encore en tenue de match, prendre la direction du centre de soins. La douleur se lisait sur son visage et le sélectionneur affirmait que son joueur "n'allait pas bien".

Ce matin les nouvelles sont plus optimistes. Sidibé a passé des examens dits "rassurants" puisque aucune des côte de son flanc gauche ne sont fêlée. Même si "la douleur reste vive" selon l'encadrement de l'équipe de France.

Djibril Sidibé évacué du stade sur civière... une ambulance l'attend pour l'amener à l'hôpital. Plus d'infos à suivre #LUXFRA pic.twitter.com/MJrbTDTNBE — Goal France (@Goal_com_France) 25 mars 2017

Mendy touché à son tour

Tiémoué Bakayoko, coéquipier en sélection et en club du joueur formé à Troyes (26 ans), s'est présenté en conférence de presse le lendemain de la victoire des Bleus : "J'ai pu le croiser tout à l'heure. Il m'a dit qu'il allait un peu mieux. On était tous inquiets hier soir et on est content que ce ne soit pas trop grave".



La sélection nationale doit donc se passer de son latéral droit titulaire pour le second match (France-Espagne, le 28 mars). Son club de l'AS Monaco affronte le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de la Ligue samedi 1er avril. Avec ou sans l'arrière droit français ?

Didier Deschamps a rappelé Sébastien Corchia (Losc de 26 ans) en remplacement Le natif de Noisy-le-Sec connaît sa troisième sélection en Bleu. Et peut-être une deuxième cape, après son entrée face à la Côte d'Ivoire (0-0) le 15 novembre dernier.



Après le forfait de Bacary Sagna (blessé aux adducteurs), suppléé lui par Christophe Jallet, l'ancien capitaine champion du monde 1998 termine ce stage international avec un poste entièrement reconstitué..



Par ailleurs, mais encore et toujours au poste de latéral, Benjamin Mendy est touché à un pied. Il n'a pas participé à l'entraînement collectif dominical en raison d'un "pied douloureux", a-t-on appris auprès de l'encadrement des Bleus. Il a vécu sa première sélection et délivré sa première passe décisive au Luxembourg.