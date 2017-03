Équipe de France : Tiémoué Bakayoko remplace Paul Pogba

publié le 18/03/2017 à 18:48

Kylian Mbappé, Corentin Tolisso, Benjamin Mendy et Florian Thauvin étaient les quatre novices appelés par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. Ils seront finalement cinq. Tiémoué Bakayoko, milieu de terrain de l'AS Monaco (22 ans), a été appelé par le sélectionneur des Bleus en remplacement de Paul Pogba.



Le milieu Mancunien devait être du groupe, mais il s'est blessé en huitième de finale retour de Ligue Europa face à Rostov (1-0). Lors de la première période de cette rencontre, il a subitement arrêté son match, se tenant la cuisse droite. Il est sorti sur-le-champ et José Mourinho a d'emblée pronostiqué : " Paul sera absent plusieurs semaines et ne devrait pas jouer avec sa sélection nationale".

Bleuet depuis longtemps

Bakayoko est ainsi le quatrième joueur de l'AS Monaco (avec Mbappé et Mendy donc, mais aussi Lemar) à participer à ce premier rassemblement international pour affronter le Luxembourg (25 mars) en éliminatoire de la Coupe du monde 2018 en Russie et l’Espagne (28 mars) au stade de France en match amical.

Cette information sonne surtout la fin du suspense installé par le joueur. Il ne savait choisir entre la France et la Côte d'Ivoire. Le joueur possède les deux nationalités et malgré son parcours avec les équipes de France jeune, il semblait hésiter entre l'équipe Didier Deschamps et les Éléphants. L'ancien Rennais a participé aux rassemblements avec l'équipe de France -16 ans (deux sélections), -17 ans (7), -18 ans (2), -20 ans (3) et avec les Espoirs (13).