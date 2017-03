publié le 20/03/2017 à 14:38

Deuxième forfait et deuxième remplacement en équipe de France, avant les matches au Luxembourg (qualifications Mondial 2018) samedi 25 mars et face à l'Espagne (amical) trois jours plus tard. Après Paul Pogba, suppléé par Tiémoué Bakayoko, c'est au tour de Bacary Sagna de renoncer. Le défenseur latéral droit de Manchester City, présent au rassemblement des Bleus lundi 20 mars à Clairefontaine, "souffre d'une lésion musculaire de l'adducteur gauche", indique la Fédération française de football (FFF) sur son site internet.



Comme en août dernier, Didier Deschamps aurait pu faire appel au Lillois Sébastien Corchia pour doubler le poste derrière le Monégasque Djibril Sidibé. Il a préféré rappeler le Lyonnais Christophe Jallet, présent à l'Euro sans jamais être entré en jeu. Le joueur de 33 ans compte 11 sélections en Bleu (un but) depuis 2012, la dernière le 25 mars 2016 aux Pays-Bas.

Longuement blessé au dos en début de saison, l'ancien Parisien et Lorientais a été titularisé à six reprises en Ligue 1 depuis début février. Bruno Génésio lui a toutefois préféré le Brésilien Raphaël dimanche 19 mars en clôture de la 30e journée sur la pelouse du Parc des Princes, trois jours après l'avoir aligné en Europa League à Rome, où il a réalisé une bonne prestation.

Les 24 Bleus pour le Luxembourg et l'Espagne

Gardiens : Alphonse Areola (PSG), Benoît Costil (Rennes), Hugo Lloris (Tottenham/ENG)



Défenseurs : Presnel Kimpembe (PSG), Laurent Koscielny (Arsenal/ENG), Layvin Kurzawa (PSG), Benjamin Mendy (Monaco), Adil Rami (Séville/ESP), Djibril Sidibé (Monaco), Samuel Umtiti (FC Barcelone/ESP), Christophe Jallet (Lyon)



Milieux : N'Golo Kanté (Chelsea/ENG), Thomas Lemar (Monaco), Blaise Matuidi (PSG), Tiémoué Bakayoko (Monaco), Adrien Rabiot (PSG), Corentin Tolisso (Lyon)



Attaquants : Ousmane Dembélé (Dortmund/GER), Kevin Gameiro (Atletico Madrid/ESP), Olivier Giroud (Arsenal/ENG), Antoine Griezmann (Atletico Madrid/ESP), Kylian Mbappé (Monaco), Dimitri Payet (Marseille), Florian Thauvin (Marseille)