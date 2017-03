publié le 12/03/2017 à 08:00

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France de football depuis juillet 2012, annoncera sa première liste ce jeudi 16 mars. Les sélections nationales font leur rentrée en cette troisième semaine de mars en matches éliminatoires de la Coupe du monde 2018 en Russie. Le programme des Bleus est le suivant : déplacement au Luxembourg le samedi 25 mars puis réception des Espagnols trois jours plus tard au stade de France.



Le sondage Odoxa pour RTL et Winamax a donc pris le pouls de la popularité des Bleus auprès des Français. Il a été réalisé sur un échantillon de 1.006 personnes adultes, représentatif de la population française. Elles ont été interrogées via Internet les mercredi 8 et jeudi 9 mars.

Les Français ne semblent pas pressés de revoir Karim Benzema sous le maillot de l'équipe de France. Laissé sur le bord de la route depuis octobre 2015 et l'affaire de la "sextape", il a manqué le bon parcours des Français lors de l'Euro 2016 (finaliste déchu face au Portugal). 78% des Français ne souhaitent pas le retour l'attaquant du Real Madrid à Clairefontaine. Chez les amateurs de football, un gros quart des interrogés sont pour son retour.

78% des Françaios ne souhaitent pas voir revenir Karim Benzema en équipe de France.

Mbappé, pas pour tout de suite

Et si l'avenir du meilleur buteur français en Ligue des champions en Bleu est incertain, celui du jeune Kylian Mbappé est tout tracé selon les Français. Depuis le début de l'année 2017, le talent du jeune attaquant français éblouit les observateurs du football.



En championnat, il a déjà marqué neuf buts et délivré cinq passes décisives en seulement 20 rencontres (9 titulaires). Des performances qui l'ont promu titulaire à l'AS Monaco et donc, prétendant à une première sélection en équipe de France.



Une première certainement désirée par le principal intéressé, un peu moins pour les amateurs de football. Seuls interrogés dans ce cas, ils sont seulement 10% à penser que le joueur n'a pas encore le niveau international. La majorité (53%) pense en revanche qu'il a les capacités pour intégrer le groupe France mais que Deschamps devrait patienter pour lui offrir sa première sélection. Plus d'un tiers des sondés (36%) veut le voir dès la semaine prochaine avec le maillot frappé du coq.

Seulement 10% des amateurs de football pensent que Kylian Mbappé n'a pas encore le niveau international.

Griezmann intouchable

Karim Benzema a donc brillé par son absence lors de l'Euro. Antoine Griezmann, Hugo Lloris et Dimitri Payet ont eux brillé par leur présence. Les Bleus, seulement défaits par le Portugal en finale (0-1) ont séduit les Français durant ce mois de compétition.



Le gaucher de l'Atlético de Madrid est, et de loin, le joueur préféré des Français. Parmi les internationaux français, il rafle presque la moitié des suffrages chez les Français (46%) et les observateurs de football (49%). Une popularité gagnée grâce à ses performances sportives (double buteur face à l'Irlande et l'Allemagne) mais aussi son image. Le capitaine le suit avec 15% des votes alors que le Réunionnais en récupère 14%.

Paul Pogba n'est que le quatrième joueur préféré des amateurs de football.

Les amateurs de football séduit par les Bleus

L'équipe de France et Didier Deschamps ont vécu une année 2016 historique. En voici les deux principaux chiffres : meilleur pourcentage de victoires parmi toutes les sélections (75.5%), record de victoires sur une année civile (13). Mais apparemment il en faut plus pour séduire les Français.



Sur l'ensemble des interrogés, ils sont tout de même 41% à ne pas avoir une bonne opinion des Bleus. Chez les amateurs de football, les résultats sont plus cléments. Ils sont 88% à avoir répondu positivement à la question. Un seul et petit pourcent se fait une très mauvaise opinion des vice-champions d'Europe.

30 points séparent la popularité de l'équipe de France de football entre les Français et les amateurs de football en France.

Une popularité très évolutive

L'institut de sondage Odoxa s'est ensuite intéressé à la progression de la popularité de l'équipe de France depuis l'année 2013. En quatre ans le groupe France a vécu une qualification héroïque pour la Coupe du monde 2014 au Brésil, ont atteint les quarts de finale (défaite 1-0 face à l'Allemagne), ont subi l'affaire de la sextape et vécu l'Euro-2016.



Des hauts et des bas qui se répercutent directement dans ce dernier graphique représentatif de la réputation des Bleus. Avant le barrage contre l'Ukraine, 14% des Français avait une bonne opinion, 75% après la qualification en huitième de finale du Mondial brésilien, 29% après l'affaire de la sextape, 81% lors de la cruelle finale du 10 juillet dernier et 58% en mars 2017.

La popularité de l'EdF est très évolutive depuis 2013.