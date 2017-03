publié le 01/03/2017 à 10:33

La porte de l'équipe de France semble se rouvrir pour Karim Benzema. C'est le message qu'a fait passer Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, dans un entretien accordé au quotidien Le Parisien ce mercredi 1er mars. "Si j'estime que c'est bien pour la sélection de rappeler Karim, je le ferai", a-t-il indiqué. L'attaquant du Real Madrid, écarté en raison de son implication dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, n'a plus porté le maillot de l'équipe de France depuis le 8 octobre 2015 et un match contre l'Arménie (4-0).



"Je fais seulement des choix sportifs en me demandant s'ils vont dans l'intérêt de l'équipe de France. L'institution est au-dessus de tout. Il s'est passé ce qu'il s'est passé, mais je n'ai pas de rancœur envers lui, a ajouté Didier Deschamps. D'autres joueurs ont pu faire des déclarations déplacées à mon encontre et ça ne m'a pas empêché de les reprendre. Une sélection, ce n'est pas 'lui, je l'aime, lui, je ne l'aime pas'. Il demeure l'un des meilleurs attaquants français."

Sans Karim Benzema, les Bleus ont enchaîné les bonnes performances, pour atteindre la finale de l'Euro 2016, perdue contre le Portugal en juin dernier. La construction d'un groupe solide est l'une des priorités de Didier Deschamps. Ce qui pourrait freiner le retour de l'attaquant français. "Rien n'est impossible, a assuré le sélectionneur. Lassana Diarra est bien resté cinq ans éloigné des Bleus et puis il est revenu. Nul ne sait de quoi demain sera fait. Il n'y a pas de date limite." Karim Benzema peut garder espoir.