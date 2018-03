publié le 06/03/2018 à 18:00

Les y voilà. Près de trois semaines après la désillusion au stade Santiago Bernabeu dans les dernières minutes d'une rencontre jusque-là globalement maîtrisée, Unai Emery et les Parisiens retrouvent le Real Madrid avec la ferme intention de faire chavirer le Parc des Princes, comme lors d'une folle soirée de mars 1993.



Battus 3-1 lors de ce 8e de finale aller de Ligue des champions, ils doivent s'imposer sur un score comme 2-0 ou 4-1. À 3-1, il y aura une prolongation et éventuellement une séance de tirs au but. Le PSG peut s'appuyer sur le 3-0 passé au Bayern Munich en septembre dernier, et surtout sur le 4-0 collé au Barça il y a un an, sans Neymar, avec un Angel Di Maria en feu.

Même sans sa star brésilienne, Paris possède les moyens de réaliser l'exploit d'éliminer le double tenant du titre. Marco Verratti, Edinson Cavani, Dani Alves, Kylian Mbappé... Autant de joueurs capables de faire tomber les Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sergio Ramos, Marcelo... À eux d'écrire une nouvelle page de l'histoire de ce club.

Le direct :

18h55 - De nombreux supporters du PSG se sont massés sur la route reliant l'hôtel des joueurs, situé à Rueil-Malmaison, au Parc des Princes.



18h51 - Plusieurs sources annoncent une titularisation de Berchiche à la place de Kurzawa côté parisien. Emery va-t-il encore surprendre tout le monde ?



18h43 - Rappelons que le PSG, sous pavillon qatari (depuis 2011), n'a jamais atteint les demi-finales de la compétition reine et en a été éjecté dès les 8es la saison dernière.



18h36 - L'arbitre de la rencontre sera l'Allemand Felix Brych, 42 ans, qui a officié lors de la dernière finale Real Madrid-Juventus Turin (3-1).



18h27 - Plus que quelques minutes avant l'ouverture du Parc des Princes aux supporters.

18h23 - La nuit dernière, des supporters du PSG ont tenté de troubler le sommeil des joueurs madrilènes en faisant du tapage à proximité de leur hôtel du VIIIe arrondissement de la capitale. A l'arrivée de la police, ils se sont dispersés. Deux hommes ont été arrêtés. L'un était porteur de fumigènes et l'autre d'un engin pyrotechnique.



18h18 - Message de soutien du président du comité d'organisation des JO de Paris 2024, Tony Estanguet.

Un match capital c'est comme une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne ! RDV ce soir au bout du suspens pour réaliser l'exploit #OnVaLeFaire #LDC ¿ #PSGRMA ¿ pic.twitter.com/sjhl8I1M1K — Tony ESTANGUET - OLY (@TonyESTANGUET) 6 mars 2018

18h15 - Le PSG n'a plus perdu au Parc des Princes depuis le 20 mars 2016 (défaite 2-0 contre Monaco en Ligue 1), soit une série de 50 matches d'invincibilité à domicile toutes compétitions confondues.



18h09 - Les équipes de départ seront connues environ une heure avant le coup d'envoi, vers 19h45 donc. Voici les hypothèses.



18h04 - Trois anciens joueurs du PSG pronostiquent une victoire 5-2 du PSG.

18h00 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce choc des 8es de finale retour de Ligue des champions.