publié le 06/03/2018 à 19:26

Le Paris Saint-Germain est au pied du mur. Pour se qualifier face au Real Madrid et ainsi, accéder aux quarts de finale de la Ligue des champions, le club devra l'emporter par le score de 2 à 0 au moins, ou par trois buts d'écart. Alors que le Parc des princes va ouvrir ses portes vers 18h30, ce mardi 6 mars, les supporters massés devant l'enceinte rêvent de rééditer l'exploit de 1993, lorsque les Parisiens avaient vaincu le Real 4-1 au match retour, après avoir perdu 1-3 à l'aller.



"Y a ce fameux coup-franc dans les dernières minutes avec la tête d'Antoine Kombouaré qui libère tout le stade", se souvient par exemple David, un quadragénaire et supporter de la première heure. "Je verrais bien un petit 3-0", ose Pierre, un jeune ultra qui n'était pas né, ce fameux soir de mars 1993, et qui rêve de vivre une "soirée d'anthologie". Quant à Neymar, il est sûr de la force de ses coéquipiers : "Vous allez le faire", a lancé sur les réseaux sociaux le joueur qui se trouve actuellement en convalescence au Brésil, après s'être blessé au pied et à la cheville lors du "Classico".

À écouter également dans ce journal :

- Prisons : Emmanuel Macron a annoncé mardi 6 mars la fin de "l'automaticité" de l'incarcération pour les peines de prison inférieures à un an, présentant à Agen une vaste réforme pénale destinée à lutter contre la surpopulation carcérale et à redonner du sens à la peine.

- Le Parti socialiste, un astre mort ? Selon notre sondage Harris Interactive réalisé pour RTL, "Le Figaro" et LCI, 77% des Français affirment avoir une bonne image du parti à la rose. Avec 20% seulement d'"image positive" (deux fois moins que La République En Marche), le parti du congrès d'Épinay est en 10e et avant-dernière position, derrière La France insoumise (25%), Les Républicains (25%), le Front national (24%) et Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan (21%).



- Médias : TF1 est un colosse au pied d'argile. Alors que la chaîne n'est plus diffusée par Canal+, Orange et Free menacent de faire de même.



- Héritage de Johnny Hallyday : "Je connais Johnny, nous nous sommes aimés". C'est à ce titre que Nathalie Baye, ancienne compagne du chanteur et mère de Laura Smet, est sortie de son silence sur l'affaire de l'héritage Hallyday, ce lundi 5 mars. Interrogée par Le Figaro, elle affirme son soutien aux deux aînés de Johnny, et met en cause sa dernière épouse, Laeticia. "J'apporte toute ma force et mon amour à David et Laura", déclare-t-elle.



- Le fondateur d'Amazon Jeff Bezos a ravi à Bill Gates la première place du classement des milliardaires mondiaux publié mardi 6 mars par le magazine Forbes, pendant que le Français Bernard Arnault se hisse à la 4e place et que Donald Trump décroche.