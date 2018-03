PSG-Real Madrid : 1 Français sur 3 croit à une qualification des Parisiens

publié le 04/03/2018 à 08:30

Un Français sur trois, et quatre amateurs de football sur dix, pensent que le PSG inversera la tendance face au Real Madrid et se qualifiera pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Le forfait de Neymar, qui vient d'être opéré du pied au Brésil, est plus préjudiciable pour les spécialistes que pour le grand public. Marco Verratti arrive en tête des milieux parisiens pour occuper le poste de sentinelle devant la défense.



Voici les principaux enseignements du sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama sur internet les mercredi 28 février et jeudi 1er mars, auprès d'un échantillon de 1.003 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 435 amateurs de football, selon la méthode des quotas.



1. Un Français sur trois pronostique une qualification du PSG

Battu 3-1 au stade Santiago Bernabeu le mercredi 14 février lors de la manche aller de ce choc des 8es de finale, le PSG aborde, selon l'entreprise de statistiques Opta, ce match retour avec 33% de chances de se qualifier face au double tenant du titre.

33%, c’est justement la part des Français sondés qui pronostiquent une qualification des joueurs d’Unai Emery (4% certainement). Les amateurs de football sont un peu plus optimistes : 41% d’entre eux voient Paris renverser la situation (7% certainement).



Notons que la défaite du match aller a, certes, un peu amenuisé les chances du PSG, mais dans une moindre mesure selon les Français. Avant le match, 36% des Français et 51% des amateurs de foot pronostiquaient une qualification du PSG sur l’ensemble des deux matchs.

Les Français doutent des chances du PSG de se qualifier Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

Le ballottage est donc défavorable mais le PSG l’a déjà fait, il y a 25 ans, face à ce même Real. Défaits 3-1 à Madrid, les Parisiens s’étaient qualifiés sur une tête de Kombouaré dans les arrêts de jeu (4-1).

2. Neymar, talentueux mais enfant gâté

C’est désormais confirmé, Neymar sera absent pour ce match retour. Selon les Français (52%) et surtout les amateurs de football (62%), ce forfait constitue un handicap important (10 et 14% très important).



La blessure de Neymar, un sérieux handicap pour le PSG Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

Le n°10 du PSG bénéficie par ailleurs d’une image contrastée dans l’opinion. Reconnu, pour son talent (77% des Français et 89% des amateurs de foot) et son jeu spectaculaire (59% et 73%), le Brésilien de 26 ans est aussi sévèrement critiqué. Enfant gâté (65% et 67%), individualiste (60% et 66%), arrogant (58% et 59%) voire même chambreur ou irrespectueux avec ses adversaires (50% et 55%) : tels sont les qualificatifs associés à Neymar.



Son charisme n’est pas reconnu par tous mais quasiment un Français et un amateur de foot sur deux (46% et 52%) lui reconnaissent une qualité rarement attribuée dans les sondages. Enfin, il n’a pas encore suffisamment marqué l’histoire du PSG pour les Français et amateurs de football. 60% et 59% d’entre eux affirment que Neymar n'est pas le plus grand joueur ayant évolué au PSG.

Ce que pensent les Français des chances de qualification du PSG Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. Verratti devant Diarra et Motta pour évoluer en n°6

Depuis le début de la saison, le poste de sentinelle pose question au PSG. Thiago Motta souvent blessé et vieillissant a laissé sa place au jeune Giovani Lo Celso cet hiver. Très bon en championnat, l’Argentin n’a pas été à la hauteur au match aller selon les amateurs de football. Seuls 5% d’entre eux souhaitent le voir titulaire au retour.



Adrien Rabiot a lui aussi régulièrement dépanné à ce poste tout en affirmant régulièrement qu’il préférait jouer un cran plus haut. Mais 19% des amateurs le verraient bien jouer à ce poste face à Madrid. Juste devant, la lutte est extrêmement serrée entre Lassana Diarra et Thiago Motta. La recrue hivernale serait préférée par 24% des amateurs de football quand l’italien l’est de 23% d’entre eux.



Mais la surprise de notre enquête, c’est Marco Verratti. Pour 28% des amateurs de football, le "hibou" doit être titulaire au poste de sentinelle. C’est son poste à son arrivée au club mais les risques qu’il prend parfois ne sont pas permis aussi bas sur le terrain et aucun entraîneur du PSG n’a osé le replacer juste devant la défense alors qu’il a toutes les qualités requises selon les amateurs de football.

Les fans de foot pensent que Verratti doit jouer sentinelle Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama