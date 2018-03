et AFP

publié le 03/03/2018 à 16:48

Les supporters parisiens peuvent souffler : l'opération de Neymar s'est bien passée. La fédération brésilienne de football s'est en effet montrée rassurante, samedi 3 mars, à l'issue de l'intervention chirurgicale samedi à Belo Horizonte, dans le sud-est du Brésil. "L'opération est terminée, Neymar est déjà dans sa chambre. Tout s'est bien passé", a indiqué un attaché de presse de la CBF à la sortie de l'hôpital, ajoutant qu'un communiqué conjoint du PSG et de la fédération serait envoyé sous peu avec des précisions.



L'attaquant brésilien du PSG avait rejoint vendredi 2 mars la ville de Belo Horizonte au sud-est du Brési. Accompagné de sa mère Nadine, il était arrivé à l'hôpital Mater Dei sans s'arrêter devant les journalistes. Toutes les précautions avaient été prises pour qu'aucune information ne fuite à l'extérieur : les employés de l'hôpital ayant reçu des consignes leur interdisant d'utiliser leur téléphone portable à proximité du joueur, logé dans une suite spéciale pouvant accueillir les 15 personnes qui l'ont accompagné.

Ces mesures contraignantes ont un objectif : éviter le couac de 2014, quand Neymar avait été filmé sur une civière par une infirmière dans un hôpital de Fortaleza dans le nord-est, après la blessure au dos en quarts de finale de la Coupe du monde qui l'avait privé du reste de la compétition. Quatre ans plus tard, il est engagé dans une course contre la montre pour revenir au top pour le Mondial en Russie.

Le médecin de la Seleção chargé de l'opération

Le médecin de la Seleção était chargé de l'opération, Rodrigo Lasmar a expliqué que le temps de récupération pour sa "fracture du cinquième métatarsien" pouvait aller de "deux mois et demi à trois mois". Ce qui laisserait un court délai à Neymar pour retrouver la forme avant la Coupe du monde : un mois dans le meilleur des cas, une quinzaine de jours au pire.



"Neymar a la capacité de se rétablir assez vite parce qu'il est jeune et c'est un athlète de haut niveau. Il se blesse assez peu, mais quand ça arrive, ce sont souvent des blessures sérieuses", a expliqué José Luiz Runco, ancien médecin de la Seleçao, qui l'a soigné avec le docteur Lasmar après sa blessure au dos de 2014.



En 2002, ils avaient réussi à remettre sur pied Ronaldo, qui revenait d'une grave blessure au genou et a fini par être le grand artisan de cinquième titre mondial remporté par la Seleçao. Pour le docteur Runco, les deux cas sont différents, notamment en raison de la nature de la blessure. Mais il voit tout de même un point commun: "comme il s'agit d'une Coupe du monde, les joueurs sont prêts à tous les sacrifices pour être rétablis à temps".