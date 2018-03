PSG-Real : découvrez les compos probables

publié le 06/03/2018 à 15:55

Il y a trois semaines, Unai Emery avait pris tout le monde de court en effectuant trois choix forts dans son équipe de départ, avant de surprendre avec son coaching durant le match. Va-t-il revenir à du plus classique pour ce 8e de finale retour de Ligue des champions si important pour son avenir et celui du PSG ?



À Madrid, le capitaine et défenseur central Thiago Silva avait pris place sur le banc, l'entraîneur espagnol lui préférant le jeune Presnel Kimpembe. Le Brésilien semble en passe de retrouver "sa place", aux côtés de son compatriote Marquinhos. À gauche de la défense, Layvin Kurzawa part cette fois favori devant Yuri Berchiche.

Grand (et seul) absent côté parisien, Neymar sera remplacé par le Parisien en très grande forme de ce début d'année, Angel Di Maria. Conséquence de la titularisation du gaucher à droite de l'attaque, le décalage à gauche de Kylian Mbappé. En pointe, Edinson Cavani espère jouer plus qu'une heure.

Thiago Motta puis Lassana Diarra en n°6 ?

Reste LA principale interrogation, comme à l'aller du reste, celle du milieu placé devant la défense. Emery avait opté pour Giovani Lo celso. Le jeune argentin n'est plus que le troisième choix dans la hiérarchie. Mais qui est le numéro 1 ? Le vieillissant Thiago Motta ou la recrue Lassana Diarra ? A priori, avantage au premier, avec une entrée en jeu du 2ème.



Côté Real, c'est aussi au milieu que les questions sont les plus importantes. Zinedine Zidane prendra-t-il le risque de lancer d'entrée Luka Modric et/ou Toni Kroos, tout juste remis de blessure ? Le Croate serait plus en forme que l'Allemand, selon plusieurs sources. Casemira et Mateo Kovacic se tiennent prêt à débuter derrière Cristiano Ronaldo et Karim Benzema.

PSG-Real : les équipes probables

PSG : Areola - Alves, T. Silva (ou Kimpembe), Marquinhos (ou Kimpembe), Kurzawa - Verratti, T. Motta (ou Diarra), Rabiot - Di Maria, Cavani, Mbappé.



Real Madrid : Keylor Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Lucas Vazquez, Casemiro, Kovacic (ou Modric), Asensio - Benzema, Cristiano Ronaldo.