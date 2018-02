et Léa Stassinet

publié le 14/02/2018 à 08:42

C'est le duel que tout le monde attend. Ce mercredi 14 février, les amateurs de football auront les yeux rivés sur Neymar et Cristiano Ronaldo, attaquants respectifs du Paris Saint-Germain et du Real Madrid. Les deux équipes s'affronteront lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions à Santiago-Bernabeu, à partir de 20h45.



Nés le même jour (le 5 février, ndlr), ceux qui tutoient les sommets du football européen auront à cœur de briller ce soir pour mettre leur équipe sur les rails de la qualification vers les quarts de finale, avant le match retour. À 33 ans, le Portugais a tout gagné ou presque, quand le Brésilien de 26 ans aspire à le dépasser.

Ce duel d'étoiles verra donc s'opposer le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions (Ronaldo), et celui qui veut le détrôner. Pour autant, Neymar se montre admiratif de son aîné : "Je respecte énormément Ronaldo pour tout ce qu'il a fait dans le football, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Ça fait 10 ans qu'il est au sommet comme Lionel Messi", a salué l'attaquant parisien.

On ne veut pas voir un duel Neymar-Ronaldo mais un bon match entre Madrid et Paris Zinédine Zidane, entraîneur du Real Madrid





De son côté, l'entraîneur de CR7, Zinédine Zidane aborde le match sereinement, sans mettre la pression sur son prodige : "On parle d'un joueur qui a fait des choses extraordinaires, 5 fois Ballon d'Or. Ce qu'on veut voir ce n'est pas un duel Neymar-Ronaldo. Tous les aficionados veulent voir un bon match de foot entre Madrid et Paris", a assuré le champion du monde 98 en conférence de presse.



Alors qui fera pencher la balance ? Les Français voient en tout cas Madrid remporter cette première rencontre entre les deux clubs. Selon un sondage Odoxa pour RTL et Groupama datant du 11 février, 41% d'entre eux pronostiquent une victoire des madrilènes, quand 19% voient les Parisien l’emporter.