publié le 30/04/2017 à 20:30

Après leur victoire face au Toulouse FC (3-1), samedi 29 avril, les joueurs de l'AS Monaco seront sereinement installés devant leur écran, ce dimanche 30 avril. L'OGC Nice 3e, reçoit le Paris Saint-Germain, 2e (21h) pour le match de clôture de la 35e journée de Ligue 1 et avec l'ambition de se rapprocher de la place directement qualificative à la Ligue des champions.



Une victoire niçoise enverrait surtout les Monégasques droit au titre. Ils comptent trois unités d'avance sur le PSG et ont un match en retard à rattraper (contre Saint-Étienne le, 17 mai). À trois journées de la fin et avec une différence de but largement supérieur (+48 et +66), les Princiers auraient un boulevard vers le titre de champion de France.

Mais les Parisiens sont intraitables, en Ligue 1, depuis le début de l'année 2017 (zéro défaite). Javier Pastore, Maxwell, Hatem Ben Arfa, Grzegorz Krychowiak, Alassane Pléa, Wylan Cyprien et Maxime Le Marchand sont les principaux absents de ce choc. Le match aller, au Parc des Princes, s'était terminé sur le score de deux buts partout.

Le direct :

45e - C'est la pause à l'Allianz Riviera où Nice mène 1-0. Le niveau de jeu est digne de l'affiche.



44e - Verratti puis Thiago Motta tente une frappe. Elle est contrée d'abord, hors cadre ensuite.



42e - Séri écope d'un carton jaune. C'est le deuxième Niçois averti.



42e - Cavani profite d'un bon pressing de Matuidi mais son décalage sur Aurier est très mal dosé.



39e - Encore une belle occasion dans ce match et elle est pour Nice. Souquet se retrouve dans l'axe mais est bien contré par Thiago Silva. Le niveau technique de la rencontre est très bon.



37e - Paris combine bien jusqu'à un une-deux entre Maxwell et Matuidi mais Baysse couvre bien et laisse la balle sortir du terrain.



33e - Nice a pris confiance après ce but. Un corner de Pereira n'est pas repris mais ce sont désormais les Niçois qui gênent les sorties de balle parisiennes.



29e - Di Maria propulse une reprise de volée trop haut. Sur l'action Paul Baysse s'écroule, bousculé par Edinson Cavani.



26e - Mario Balotelli ouvre le score ! Sur une longue chevauchée de Pereira côté droit, l'Italien est trouvé plein axe à l'entrée de la surface. Il parvient à se retourner et envoie une frappe, pied gauche, magnifique.



23e - Les débats se son équilibrés mais le niveau technique ne retombe pas.



21e - Pour un coup de coude sur Serge Aurier, Dalbert est le premier joueur averti dans ce match.



20e - Balotelli pour sa première frappe. Il reprend en extension un coup franc de Séri mais son tir s'envole.



17e - Sur un corner de Di Maria, Cavani coupe le ballon au premier poteau mais Séri sort le ballon sur sa ligne de but.



16e - Sur un nouveau contre Dalbert est bousculé par Aurier mais l'arbitre du match, Rudy Buquet, ne bronche pas.



14e - Pour la première fois de la partie les Aiglons développent une jolie occasion qui se termine par un centre de Souquet contré.



12e - Le Gym tente de ressortir proprement mais rend le ballon rapidement à ses adversaires.



10e - Première offensive niçoise. Elle est signée Dalbert sur un contre rapidement mené.



8e - Le capitaine de Nice dégage le ballon frappé par Di Maria met le danger est toujours dans le camp niçois.



7e - Nice est en difficulté. Maxwell effectue son deuxième centre dangereux. Corner pour les Parisiens.



5e - Sur une frappe de Di Maria, Cardinale repousse le ballon dans l'axe mais Baysse est plus prompt.



4e - Paris joue haut en ce début de match et empêche les sorties propres de Nice.



2e - Première chaude occasion pour Paris mais Maxwell est signalé hors-jeu.



1e - Le coup d'envoi est donné par les Parisiens.



20h58 - Les deux équipes font leur entrée sur la pelouse.



20h55 - En passant de Nice à Paris, Hatem Ben Arfa a perdu du temps de jeu et de sa magie. Le public de l'Allianz Riviera ne l'a pas oublié.

"Hatem on t'aime, Hatem on t'adore" : l'hommage du peuple niçois à son génie, qu'il n'est pas prêt d'oublier... ¿¿¿ #OGCNPSG pic.twitter.com/NS65JTondo — OGC Nice (@ogcnice) 30 avril 2017



20h53 - Le stade de Nice est plein pour ce choc de la 35e journée.



20h50 - À l'extérieur, le PSG est la meilleure équipe du championnat. Elle n'a perdu que quatre fois loin de la capitale française. Nice, chez lui, est tout aussi solide.

8 - @PSG_inside a gagné ses 8 derniers déplacements en L1, meilleure série en cours et la meilleure de son histoire dans l'élite. Chasseur. pic.twitter.com/4F1MyJx5PO — OptaJean (@OptaJean) 30 avril 2017

22 - @ogcnice est invaincu lors de ses 22 derniers matches à domicile en L1 (18 succès, 4 nuls), plus longue invincibilité en cours. Temple. pic.twitter.com/RkWWq3Upvs — OptaJean (@OptaJean) 30 avril 2017



20h45 - La dernière visite parisienne à l'Allianz Riviera avait tourné à l'avantage des Parisiens (1-3).



20h40 - Unai Emery titularise son trio d'attaquant-type avec Di Maria-Cavani-Draxler :



20h35 - Voici la composition d'équipe alignée par Lucien Favre. Mario Balotelli est bien présent :



20h30 - Bonjour à tous et bienvenue pour le live de la rencontre entre Nice et Paris.

35e journée : résultats et classement

Vendredi 28 avril :

Angers - Lyon : 1-2



Samedi 29 avril :

Monaco - Toulouse : 3-1

Bastia - Rennes : 1-0

Guingamp - Saint-Etienne : 0-2

Metz - Nancy : 2-1

Montpellier - Lille : 0-3

Nantes - Lorient : 1-0



Dimanche 30 avril :

Caen - Marseille : 1-5

Dijon - Bordeaux

Nice - PSG