publié le 19/11/2017 à 16:15

Une seul victoire en huit rencontres toutes compétitions confondues de mi-août à début octobre. Et puis l'embellie. Depuis sa défaite au Parc des Princes (2-0) mi-septembre, Lyon ne perd plus. Mieux, l'équipe de Bruno Génésio a remporté tous ses matches depuis le 13 octobre et la venue de Monaco. Le dernier en date a marqué les esprits : 5-0 sur la pelouse du rival stéphanois.



Auteur d'un doublé à Geoffroy-Guichard avant de faire dégoupiller une partie du public, Nabil Fekir devrait une nouvelle fois être le guide d'une attaque en verve avec les Mariano Diaz, Bertrand Traoré, Mermphis Depay. Derrière, c'est pas mal non plus : la défense lyonnaise reste sur quatre matches sans encaisser de but.

De son côté, Montpellier a calé avant la trêve. Le MHSC avait enchaîné quatre succès et des nuls contre Paris et Monaco avant de s'incliner contre Rennes à domicile et de lâcher deux nouveaux points contre le promu amienois. En amical cet été, les deux équipes s'étaient séparées sur un nul (1-1). Nul doute que Michel Der Zakarian signerait pour le même résultat.