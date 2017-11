et AFP

publié le 24/11/2017 à 11:21

Avec cette décision, les instances disciplinaires de la LFP entendent affirmer leur volonté de durcir le ton concernant l'utilisation répétée des fumigènes. Le PSG jouera son prochain match à domicile, mercredi 29 novembre (21 heures) face à Troyes, à huis clos partiel. Le virage Auteuil, situé derrière un but, sera entièrement fermé.



Les événements sanctionnés remontent au vendredi 27 octobre dernier lors de la venue de Nice au Parc des Princes (victoire parisienne 3-0). L'une des associations de supporters, la "K-Soce Team", fêtait alors ses 10 ans d'existence. Plus de 70 fumigènes avaient été allumés. Or, le PSG était sous le coup d'un sursis après des incidents en finale de la Coupe de la Ligue au printemps.



Au passage, cette fermeture de la tribune Auteuil tombe mal pour le diffuseur télé de ce PSG-Troyes. Exceptionnellement, il sera retransmis en clair. Canal+ a en effet décidé de le programmer sur sa petite sœur de la TNT, C8, dans le cadre d'une opération spéciale avant les fêtes de fin d'année. Avec un kop en moins, l'ambiance dans le stade s'en ressentira forcément.

Du sursis pour l'OM

Par ailleurs, lors de cette très riche séance de la commission de discipline, l'Olympique de Marseille a pour sa part été sanctionnée de deux matches à huis clos avec sursis pour les virages sud et nord du Vélodrome. La raison : "usage d'engins pyrotechniques, jet d'objets, utilisation de lasers, intrusions de spectateurs" lors du "Clasico" du dimanche 22 octobre.