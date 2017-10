publié le 22/10/2017 à 16:15

Quatre heures avant le coup d'envoi du "Clasico" entre l'OM et le PSG au stade Vélodrome, l'OL se rend à Troyes avec l'objectif de confirmer le renouveau amorcé contre Monaco (3-2). Les hommes de Bruno Génésio ont enchaîné avec un succès sur la pelouse d'Everton (1-2) en Europa League, reléguant en arrière-plan la précédente série de cinq matches sans victoire.



Malgré l'absence au coup d'envoi de Nabil Fekir, laissé au repos (douleurs dorsales), les Gones espèrent signer leur deuxième succès à l'extérieur de la saison après celui obtenu à Rennes (1-2) début août. Troyes a néanmoins des arguments à faire valoir du haut de ses trois derniers matches sans revers, deux victoires à Metz (0-1) et sur Saint-Étienne (2-1) et un nul à Lille (2-2).