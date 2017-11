publié le 26/11/2017 à 16:15

Égalisation à la 94e minute à Bordeaux (1-1), à la 93e à Konyaspor (1-1). L'OM ne gagne plus depuis deux matches, après une démonstration contre Caen (5-0), mais au moins ne perd pas et reste en course pour le podium en Ligue 1 et les 16es de finale en Europa League.



De son côté, Guingamp n'a plus gagné depuis le 14 octobre et un succès sur le voisin rennais (2-0). Depuis, les hommes d'Antoine Kombouaré ont perdu trois fois, dont une raclée à Monaco (6-0), et concédé deux fois le nul.