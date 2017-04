publié le 07/04/2017 à 20:45

Le trio de tête du championnat de France peut changer dès ce vendredi soir. En déplacement au stade Pierre-Mauroy de Lille (20h45) pour le premier match du week-end de Ligue 1, l'OGC Nice peut provisoirement chiper la deuxième place au PSG. Et la tendance est en sa faveur.



Tout d'abord parce que les Nordistes sont particulièrement fébriles chez eux. La dernière victoire losciste à Villeneuve d'Asq date du 30 janvier et un cours succès (1-0) face à Nantes en 16es de finale de Coupe de France.

En championnat, il faut remonter au 10 décembre (2-1 face à Montpellier), soit six réceptions. Au classement "domicile" il est classé 19e. Franck Passi doit, en plus, se passer de Marko Basa et Adama Soumaoro, ses deux titulaires en défenses centrales.



Voilà de quoi être optimiste pour les Niçois même si Lucien Favre doit lui faire sans Paul Baysse, Alassane Pléa, Mounir Obbadi et Wylan Cyprien. Lors de la rencontre aller, les deux équipes s'étaient séparés sur un match nul (1-1). Et si Lille a du mal chez lui, ce n'est pas le cas de son adversaire du soir qui n'a plus perdu dans le Nord depuis 2005, soit dix déplacements.

Le direct :

46e - C'est la reprise entre Lille et Nice.



45e - C'est la pause au stade Pierre-Mauroy.



44e - Balotelli signe un doublé ! Il donne logiquement l'avantage à son équipe juste avant la pause en reprenant une parade d'Enyeama repoussée dans ses pieds.



21e - Balotelli égalise dans la foulée ! Sur un contre joliment mené, il profite d'une passe lobée d'Eysseric pour déclencher une reprise de volée dans le petit filet de Vincent Enyeama.



18e - Amadou ouvre le score pour Lille ! De Préville adresse un centre renvoyé plein axe par Dante. Le ballon arrive sur Amadou dont la frappe est déviée.



20h45 - Début de la rencontre.



20h40 - Le onze de Lucien Favre :

Lucien Favre a décidé de reconduire le 11 victorieux de Bordeaux dimanche dernier.#LOSCOGCN pic.twitter.com/0fLLIyvOas — OGC Nice (@ogcnice) 7 avril 2017





20h35 - La composition du Losc :



20h30 - Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour le live de la rencontre Losc-OGCN.

Résultat, programme et classement :

Vendredi 7 avril :

20h45 : Lille - Nice



Samedi 8 avril :

17h00 : Angers - Monaco

20h00 : Caen - Montpellier

Lyon - Lorient

Dijon - Bastia

Bordeaux - Metz



Dimanche 9 avril :

15h00 : Toulouse - Marseille

17h00 : Saint-Étienne - Nantes

21h00 : Paris - Guingamp