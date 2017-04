Mercato : l'OM souhaite vraiment attirer Olivier Giroud

publié le 07/04/2017 à 16:17

L'information est révélée par le site Internet du magazine France Football et s'inscrit dans une certaine logique. Rudi Garcia (53 ans), entraîneur de l’Olympique de Marseille, serait entré en contact avec Olivier Giroud, attaquant d'Arsenal (Angleterre) de 30 ans et international français.



Dimitri Payet (30 ans) et Patrice Évra (35 ans), eux aussi en bleu, lui ont précédé le pas en signant avec l'OM et son "Champions Project" lors du dernier mercato hivernal. Ce serait donc un troisième international tricolore qui composerait l'équipe olympienne lors de la saison 2017-2018.

En manque de temps de jeu dans le club londonien entraîné par Arsène Wenger (30 matches toutes compétitions confondues cette saison), il a une place de titulaire en équipe de France à défendre et une Coupe du monde 2018 (Russie) en ligne de mire. Didier Deschamps n'a pas pris en compte son statut de remplaçant lors du dernier rassemblement international. Mais cela pourrait ne pas durer.

Appelé directement par Garcia

Pour espérer être dans les plans du sélectionneur, il doit jouer plus et donc, probablement, changer de club. Marseille peut lui offrir une place de titulaire puisque Bafétimbi Gomis (31 ans), l'attaquant actuel de Rudi Garcia, est prêté par son club gallois de Swansea sans option d'achat.



Rudi Garcia ce serait charger lui-même d'appeler le gaucher pour tenter de le convaincre de rejoindre la cité phocéenne dès cet été. Frank McCourt, président et propriétaire de Marseille aurait réservé une enveloppe de 100 millions d'euros pour la prochaine période de mercato, dont 30 à 40 pour le futur numéro neuf. Une somme qui devrait suffire pour recruter un remplaçant, en contrat jusqu'en 2019 avec les Gunners et d'un âge avancé.