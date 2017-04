publié le 08/04/2017 à 19:39

Lyon-Lorient, Caen-Montpellier, Dijon-Bastia, Bordeaux Metz et Nancy-Rennes : voilà le programme du multiplex de cette 32e journée de Ligue 1. De la course à l'Europe (pour les Lyonnais et les Bordelais) à celle au maintien (pour Dijon et Bastia surtout), les enjeux sont nombreux ce samedi 8 avril.



Réceptionner le 19e du championnat de France ne devrait présenter aucun danger pour le club de Jean-Michel Aulas. Pourtant les Lorientais sont dans une jolie forme - deux succès consécutifs - et sont plus que jamais en route vers le maintien. Bruno Génésio profite d'un groupe étoffé pour cette rencontre. Suffisant pour prendre les trois points ?

Dans les rencontres du bas de classement Bastia joue - une nouvelle fois - gros sur la pelouse de Dijon, concurrent direct. Et si les Merlus sont sur une série positive, ce n'est vraiment pas le cas des Corses. Ils n'ont plus gagné depuis 14 rencontres.



Caen et Montpellier ne sont pas les plus concernés par la descente en Ligue 2, mais l'équipe défaite ce soir va commencer à s’affoler. Ces deux équipes n'ont respectivement que trois et quatre points d'avance sur la zone rouge. Enfin Bordeaux reçoit le FC Metz avec l’occasion de passer provisoirement devant Marseille.

Le direct de la soirée :

28e - Dijon égalise sur une tête de Pierre Lees-Melou face à Bastia.



16e - Bastia marque à son tour sur la pelouse de Dijon grâce à Enzo Crivelli.



14e - Malcolm, sur une passe de Vada, donne l'avantage à Bordeaux face à Metz.



12e - Nancy, par l'intermédiaire de Dalé, ouvre le score face à Rennes.



1e - Début des rencontres de la soirée.



19h30 - Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour le live de cette soirée de Ligue 1.





Résultats, programme et classement :

Vendredi 7 avril :

Lille - Nice : 1-2



Samedi 8 avril :

Angers - Monaco : 0-1

Caen - Montpellier

Lyon - Lorient

Dijon - Bastia

Bordeaux - Metz



Dimanche 9 avril :

15h00 : Toulouse - Marseille

17h00 : Saint-Étienne - Nantes

21h00 : Paris - Guingamp