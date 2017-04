Bruno Génésio et Jean-Michel Aulas en décembre 2015

Bruno Génésio sera-t-il toujours entraîneur de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine ? Jean-Michel Aulas s'est exprimé vendredi 7 avril dans le journal le Parisien sur les interrogations que suscite son entraîneur qui apparaît fragilisé, alors que Lyon est à la traîne cette saison. Le président lyonnais ne compte pas remettre en question le travail de Génésio et lui réaffirme sa confiance : "Ce serait suicidaire aujourd'hui d'imaginer qu'on ne va pas poursuivre avec Bruno", ce dernier sous contrat jusqu'en juin 2019.



Jean-Michel Aulas indique également dans cet entretien au quotidien, qu'il "n'y a rien d'objectif dans son comportement, ses causeries, ses relations avec les joueurs, sa relation avec moi qui permette d'imaginer qu'il ne sera pas en poste l'été prochain."

Sauf surprise, Lyon, en 4e place cette saison, ne devrait pas se retrouver sur le podium cette année, un objectif que le club s'était pourtant promis d'atteindre. Une mauvaise saison que le président Lyonnais assume, sans pour autant accabler son entraîneur : "Globalement, si on a eu des déceptions, elles ne proviennent pas de Bruno. Même si on a perdu trop de fois, il me semble que la responsabilité n'est pas de son fait. Il en a une petite part, mais comme moi, comme tout le monde", a expliqué le président de l'OL au quotidien. Réaffirmant sa confiance, Jean-Michel Aulas conclu : "Il est l'homme de la situation pour nous emmener en finale de Coupe d'Europe".