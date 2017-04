Les footballeuses américaines se battent pour l'égalité salariale

publié le 07/04/2017 à 13:05

Aux États-Unis, le soccer est un sport auquel jouent beaucoup de filles. C'est un sport où l'équipe nationale féminine a de biens meilleurs résultats que l'équipe masculine. À son palmarès : trois coupes du monde - dont la dernière en 2015 - et quatre médailles d'or olympiques (dont 2004, 2008, 2012). C'est l’une des meilleures équipes de sports collectifs outre-Atlantique. Lorsqu'elles ont gagné la dernière coupe du monde, il y a eu une grande parade sur la 5e avenue à New York.



Disons, sans être méchants, que les garçons ne leur arrivent pas à la cheville, à peine à la chaussure à crampons. Lors de la dernière coupe du monde, ils ont été éliminés en seizième de finale - et c'était déjà une grosse performance. Le meilleur classement (la troisième place) remonte à 1930. Pourtant les footballeurs de l’équipe nationale sont bien mieux payés que les footballeuses.

Par exemple, pour la dernière coupe du monde, les hommes (sortis en seizième de finale) ont gagné quatre fois plus que les femmes, sacrées championnes. C'est pour cela qu'elles ont engagé au printemps dernier un bras de fer. Une bagarre, un conflit social, qui a eu beaucoup d’écho ici. Il était vu par beaucoup de femmes comme le symbole du combat pour l'égalité salariale, et plus largement pour l’égalité entre hommes et femmes dans la société.



La Fédération américaine de football et les joueuses sont finalement parvenues à un accord cette semaine, mettant un terme aux menaces de grève. Cela a été compliqué à négocier, d'autant que les plaignantes vivent sur des fuseaux horaires très éloignés : certaines sur la côte Ouest américaine, d'autres en Europe (comme Alex Morgan, qui joue à l'Olympique Lyonnais).



Elles ont obtenu 30% d'augmentation, de meilleurs bonus sur les matchs et de meilleures condition de voyage et d'hébergement. Elles bénéficieront aussi de davantage de dividendes des contrats de sponsoring et de partenariats. Mais elles n'ont pas obtenu l’égalité salariale, qui était au cœur de leurs combats.