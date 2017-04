publié le 09/04/2017 à 16:49

Peut-on considérer l'Association Sportive de Saint-Étienne toujours dans la course à la Ligue Europa ? Elle reçoit le FC Nantes pour l'avant-dernier match de cette 32e journée de Ligue 1. Et seul son match de retard sur sur la pelouse de Monaco (date inconnue) va décider de l'ambition future du groupe de Christophe Galtier.



Il est privé de Kevin Malcuit, Loïc Perrin et Alexander Sülerlund, tous trois blessés. Les locaux enchaînent enfin avec l'attaque imaginée par l'entraîneur des Verts en début de saison mais trop peu de fois alignée. La faute aux indisponibilités des uns et des autres (Kevin Monnet-Paquet, Romain Hamouma, Henri Saivet et Robert Beric).

À Nantes l'objectif est de garder une place dans la première partie du classement, une performance remarquable après le début de saison compliqué des Canaris Ils n'ont perdu qu'un de leurs huit derniers matches de championnat (0-4 sur la pelouse de Monaco).

Le direct du match :

15e - Le Burkinabé Nakoulma (Nantes) marque le premier but de la rencontre sur une frappe croisée astucieuse.



1e - Début de la rencontre.



16h55 - Le onze des Nantais :



16h50 - La composition des Verts :



16h45 - Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce live d'ASSE-FCN

Résultats, programme et classement :

Vendredi 7 avril :

Lille - Nice : 1-2



Samedi 8 avril :

Angers - Monaco : 0-1

Caen - Montpellier : 0-2

Lyon - Lorient : 1-4

Dijon - Bastia : 1-2

Bordeaux - Metz : 3-0

Nancy-Rennes : 3-0



Dimanche 9 avril :

Toulouse - Marseille : 0-0

Saint-Étienne - Nantes

21h00 : Paris - Guingamp