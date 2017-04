publié le 15/04/2017 à 19:45

Le Stade Malherbe de Caen a perdu quatre de ses cinq dernières sorties en Ligue 1. Une mauvaise série qui a provoqué des tensions entre les supporters du club et l’entraîneur, Patrice Garande. Rarement inquiété par la relégation cette saison, le club normand y est tout proche avant d'affronter le FC Metz.



Dijon, premier relégable, est à seulement trois points des coéquipiers de Julien Féret. Une nouvelle contre-performance les placerait définitivement dans la course au maintien parmi Bastia (20e), le DFCO (19e), Lorient (18e) et Nancy (17e). Le FC Lorient se déplace lui sur la pelouse de Montpellier avec une tendance bien différente. Après avoir passé plus de 20 semaines sur la dernière place du championnat, les hommes de Bernard Casoni ont enchaîné trois victoires de rang (à Nancy 2-3, contre Caen 1-0 et à Lyon 1-4) et se retrouvent aujourd'hui barragistes. Peuvent-ils effectuer la passe de quatre et s'éloigner encore un peu plus de la Ligue 2 ?

Les deux autres rencontres de la soirée présentes moins d'enjeux puisqu'elles opposent deux équipes sans véritable ambition en cette fin d'exercice. Le Stade Rennais (11e) reçoit le LOSC (13e) alors que Toulouse (9e) se rend à Guingamp (10e).

Le direct :

19h45 - Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour le live de ces quatre matches.

Résultat, programme et classement :

Vendredi 14 avril :

Angers - PSG : 0-2



Samedi 15 avril :

Nice - Nancy

Guingamp - Toulouse

Metz - Caen

Montpellier - Lorient

Rennes - Lille

21h00 : Monaco - Dijon



Dimanche 16 avril :

15h00 : Nantes - Bordeaux

17h00 : Bastia - Lyon

21h00 - Marseille - Saint-Étienne