publié le 16/04/2017 à 14:57

Depuis la victoire de l'OGC Nice, sur sa pelouse, face à Nancy (3-1), le trio de tête est connu. Il sera, quoi qu'il arrive, composé des Aiglons, de Monaco et du PSG car avec 19 points de retard à six journées de la fin, l'Olympique Lyonnais et ses poursuivants ne pourront plus accéder au podium.



Mais les Gones peuvent-ils perdre leur quatrième rang ? Si oui, ce sont les Girondins de Bordeaux qui ont le plus de chance de faire chuter Lyon. S'ils gagnent, ce dimanche 16 avril, sur la pelouse du stade la Beaujoire (15h), ils reviendraient à deux petites longueurs des quarts de finaliste européen.

Pour cela Jocelyn Gourvennec profite d'un groupe élargi parmi lequel manquent uniquement Thomas Touré, Maxime Poundjé et Vukašin Jovanovic, tous blessés. Même chose pour Sérgio Conceição, l'entraîneur de Nantes. Sur les 47 précédentes oppositions, les Canaris l'ont emporté 23 fois pour seulement neuf à Bordeaux. La saison dernière, cette affiche s'était conclue sur le score de deux buts partout.

Le direct :

1e - Début de la rencontre sous le soleil nantais.



14h55 - Le onze de Jocelyn Gourvennec :

Le XI de départ bordelais pour ce #FCNFCGB ! pic.twitter.com/JRevFtUNOM — FCGirondins Bordeaux (@girondins) 16 avril 2017



14h50 - L'équipe alignée par Nantes :



14h45 - Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour le live de la rencontre Nantes-Bordeaux.

Résultats, programme et classement :

Vendredi 14 avril :

Angers - PSG : 0-2



Samedi 15 avril :

Nice - Nancy : 2-0

Guingamp - Toulouse 2-1

Metz - Caen :2-2

Montpellier - Lorient : 2-0

Rennes - Lille : 2-0

Monaco - Dijon : 2-1



Dimanche 16 avril :

Nantes - Bordeaux

17h00 : Bastia - Lyon

21h00 - Marseille - Saint-Étienne