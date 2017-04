publié le 15/04/2017 à 16:52

Monaco et Paris vont si vite, en tête du classement de Ligue 1, que Nice ne peut se permettre aucun faux-pas s'il souhaite lutter pour le titre jusqu'au bout. Il reçoit Nancy pour le premier match de ce samedi 15 avril (17h) pour recoller au PSG.



Paris l'a une nouvelle fois emporté (23e victoire cette saison), ce vendredi 13 avril, sur la pelouse d'Angers (0-2). Nice l'a fait également le week-end de la 32e journée de Ligue 1 sur la pelouse de Lille (1-2) et peut enchaîner un troisième succès de rang cet après-midi. Initialement ce Nice-Nancy était programmé à 20 heures mais le report de la rencontre de Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et Monaco a provoqué celui de Monaco-Dijon (21h).



Mario Balotelli, double buteur dans le Nord, est absent pour la réception des Lorrains. C'est également le cas des blessés de longue date que sont Obbadi, Baysse, Pléa ou Cyprien. Côté Nancéiens l'objectif est tout aussi important. Classés 17es à deux points de la zone rouge, l'équipe de Pablo Correa est concerné par la course au maintien.

Le direct :

16h55 - L’équipe alignée par Pablo Correa :

Le onze nancéien pour #OGCNASNL: Ndy Assembe, Cuffaut, Chrétien, Cabaco, Cétout, Aït Bennasser, Guidileye, Pedretti, Dia, Puyo, Dalé — AS Nancy-Lorraine (@asnlofficiel) 15 avril 2017



16h50 - Le onze de départ de Nice :

Voici le 11 de départ concocté par Lucien Favre face à l'@asnlofficiel #OGCNASNL #IssaNissa pic.twitter.com/iAeorNCpBT — OGC Nice (@ogcnice) 15 avril 2017



16h45 - Bonjour à tous et bienvenue pour le live de la rencontre Nice-Nancy.

Résultat, programme et classement :

Vendredi 14 avril :

Angers - PSG : 0-2



Samedi 15 avril :

Nice - Nancy

20h00 : Guingamp - Toulouse

Metz - Caen

Montpellier - Lorient

Rennes - Lille

21h00 : Monaco - Dijon



Dimanche 16 avril :

15h00 : Nantes - Bordeaux

17h00 : Bastia - Lyon

21h00 - Marseille - Saint-Étienne