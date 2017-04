Attaque du bus de Dortmund : Marc Bartra publie un message émouvant

publié le 14/04/2017 à 17:32

Quelques mètres après le départ du bus du club du Borussia Dortmund, le 11 avril dernier, trois explosifs cachés dans un buisson se sont déclenchés. Dans l'attaque Marc Bartra, défenseur espagnol du club allemand, a été touché au bras droit. Il a été évacué dans la foulée vers l'hôpital de la ville où il a été opéré avec succès (il est sportivement indisponible pour une durée de quatre semaines).



Avant l'arrivée des policiers et la mis en place du périmètre de sécurité, le joueur de 26 ans avoue avoir vécu les "15 minutes les plus longues de sa vie" : "La douleur, la panique et l'incertitude de ne pas savoir ce qui se passait, et combien de temps ça allait durer... Le choc de ces journées s'atténue petit à petit et laisse la place au désir de vivre, de se battre, de travailler, de rire, de pleurer, de sentir, d'aimer, de croire, de jouer, de m'entraîner, de continuer à profiter de mes proches, de ceux que j'aime, des amis, de ma passion, de défendre, de sentir l'herbe comme je le fais avant les matches pour me motiver", a-t-il témoigné, en espagnol, via ses réseaux sociaux.

Un message accompagné d'une photo sur laquelle on le voit dans son lit d'hôpital, le bras droit plâtré quasiment jusqu'à l'aisselle. De dos à côté de lui, une femme porte une petite fille dans ses bras. "Aujourd'hui, j'ai reçu à l'hôpital la visite qui me rend le plus heureux", écrit l'ancien joueur du FC Barcelone : "Ils sont tout pour moi, c'est pour eux que je lutte toujours pour surmonter les obstacles, et celui-là a été le pire de ma vie, une expérience que je ne souhaite à personne au monde."

Et de terminer sa tirade par un message pacifiste : "La seule chose que je demande, c'est que nous vivions TOUS en paix, en laissant les guerres derrière nous". Du côté des autorités allemandes, l'enquête est au point mort. Un message "au nom d'Allah" a été retrouvé le soir et sur les lieux de l'attaque.



Les pistes de terroristes d'extrême gauche, ou de droite, ne sont pour autant pas exclu. Un suspect a été arrêté jeudi 13 avril, puis relâché quelques heures plus tard.