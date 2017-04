publié le 16/04/2017 à 20:40

Après la victoire de Bordeaux (0-1) sur la pelouse de Nantes, il y aura, au minimum, un perdant dans cette affiche entre l'Olympique de Marseille et l'AS Saint-Étienne. Ces deux clubs s'affrontent pour le match de clôture de la 33e journée de Ligue 1.



Les deux équipes se sont opposées 51 fois dans leur histoire commune et l'avantage revient assez largement aux Marseillais. Ils ont dominé 36 fois les Verts contre huit victoires seulement pour les visiteurs du soir. Au stade Vélodrome, Saint-Étienne n'a d'ailleurs plus gagné depuis...1980.

Pour ce cru 2016-2017, Christophe Galtier est privé de deux défenseurs titulaires : Florentin Pogba et Loïc Perrin. Les deux attaques-type (Hamouma - Saivet - Monnet-Paquet - Béric à Saint-Étienne, Thauvin-Gomis-Payet à Marseille) devraient, en revanche, être alignées.

Résultats, programme et classement :

Vendredi 14 avril :

Angers - PSG : 0-2



Samedi 15 avril :

Nice - Nancy : 2-0

Guingamp - Toulouse 2-1

Metz - Caen :2-2

Montpellier - Lorient : 2-0

Rennes - Lille : 2-0

Monaco - Dijon : 2-1



Dimanche 16 avril :

Nantes - Bordeaux : 0-1

Bastia - Lyon : match arrêté

Marseille - Saint-Étienne