publié le 13/06/2017 à 20:04

L'heure n'est plus à la compétition mais il y a bien une rencontre à jouer, et si possible à gagner pour ne pas aggraver les maux bleus. Battue en Suède à la dernière seconde vendredi 9 juin (2-1) au terme d'une soirée qui devait lui permettre de faire un pas de plus, sans doute capital, vers le Mondial 2018 en Russie, l'équipe de France revient quatre jours plus tard pour un dernier match amical avant les vacances. Son adversaire : une équipe d'Angleterre en reconstruction, en tête de son groupe de qualification mais tenue en échec en Écosse au lendemain de l'accroc de la bande à Deschamps.



Pour cette rencontre sans enjeu et sous le signe de l'hommage aux victimes des attentats de Londres et Manchester, le sélectionneur a décidé de largement faire tourner. De relancer la concurrence à moins de deux mois d'un autre rendez-vous majeur, le France - Pays-Bas du jeudi 31 août. Exit Antoine Griezmann, Dimitri Payet, Blaise Matuidi et Moussa Sissoko au coup d'envoi. Place à Kyllian Mbappé, Thomas Lemar, N'Golo Kanté et Ousmane Dembélé. Hugo Lloris, en revanche, conserve sa place dans les buts.

Le film de la soirée :

20h56 - Le Stade de France reprend en chœur "Don't look back in anger". Les joueurs entrent sur la pelouse.



20h54 - Les Bleus sortent de leur vestiaire.



20h48 - La garde Républicaine se met en place pour interpréter le titre du groupe Oasis "Don't look back in anger" ("Ne regarde pas le passé avec colère", tube des quatre musiciens de Manchester).



20h38 - Contrairement à la rencontre de vendredi face à la Suède, celle-ci débutera à 21h.



20h31 - Avec Mendy et Lemar, Deschamps recompose le flamboyant côté gauche de Monaco.



20h28 - Le 17 novembre 2017, Wembley reprenait en chœur La Marseillaise.



20h21 - 4 joueurs de Tottenham composent le 11 de départ anglais : Trippier, Dier, Kaneet Alli.



20h13 - La France a affronté 32 fois l'Angleterre pour un bilan de 9 victoires, 6 nuls et 17 défaites (40 buts marqués et 72 buts encaissés).



20h07 - Et voici l'équipe qui va débuter côté anglais : Heaton - Jones, Stones, Cahill - Trippier, Dier, Oxlade-Chamberlain, Bertrand - Sterling, Kane, Ali.

20h05 - Le 11 de départ des Bleus est tombé, il est sans surprise, en 4-4-2 : Lloris (cap.) - Sidibé, Varane, Umtiti, Mendy - Dembélé, Pogba, Kanté, Lemar - Mbappé, Giroud.

20h00 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette rencontre amicale.