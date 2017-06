publié le 13/06/2017 à 22:27

Un match amical empli d'émotions. Alors que le Royaume-Uni a été frappé à trois reprises ces derniers mois par le terrorisme, le Stade de France a rendu hommage aux victimes ce mardi 13 juin. Avant les hymnes nationaux et le God Save The Queen repris à l'unisson par tous les supporters français et anglais, les joueurs ont fait leur entrée sur la pelouse sur une musique bien connue d'Oasis : Don't Look Back In Anger.



Un morceau qui n'a pas été choisi au hasard. La signification de ce titre ? "Ne te retourne pas sur le passé avec colère". De plus, le célèbre groupe britannique est originaire de Manchester, ville frappée deux semaines plus tôt par un attentat à la fin d'un concert d'Ariana Grande. 22 personnes, dont plusieurs enfants, avaient perdu la vie dans cette attaque.

#FRAANG

Revivez la reprise de « Don’t look back in anger » d’Oasis par la garde républicaine en hommage aux Anglais https://t.co/sUPbRxX3uT — Téléfoot (@telefoot_TF1) 13 juin 2017

Interprétée par un homme de la Garde Républicaine, ce dernier n'est pas passé inaperçu. Guitare à la main, il a fait chanter tous le stade de France sur ce musique mondialement connue. Et les internautes n'ont pas hésité à saluer sa performance.

La plus grande star de ce match #FRAANG reste le guitariste de la Garde Républicaine pic.twitter.com/O4PxVYmY3p — ui¿o¿¿s ¿¿suiq¿¿ (@nicolasnibat) 13 juin 2017

Il a tellement assuré le guitariste et chanteur de la garde républicaine. #FRAANG pic.twitter.com/ThUu22YtaL — Pierre (@Pierrellyon) 13 juin 2017

Les premiers moments forts de ce match amical n'avaient rien à voir avec le football. Par la suite, la reprise de God Save The Queen, entonné exceptionnellement après La Marseille, et la minute de silence parfaitement respectée en feront également partie. Le président Emmanuel Macron et la Première ministre britannique Theresa May étaient présents dans la tribune présidentielle, en compagnie des ministres de l'Intérieur et des Sports Gérard Collomb et Laura Flessel, pour assister à cette série d'hommages.