France-Angleterre : comment chanter "God Save the Queen"

God Save The Queen – The National Anthem of the United Kingdom

publié le 13/06/2017 à 13:50

L'expression "match amical" n'aura jamais aussi bien porté son nom. Les Bleus reçoivent l'Angleterre mardi 13 juin, quatre jours après leur défaite face à la Suède en éliminatoire de la Coupe du monde 2018. Avant le coup d'envoie de cette rencontre sans enjeu sportif, à laquelle assisteront côte à côte Emmanuel Macron et Theresa May, plusieurs hommage seront rendus aux victimes des attentats de Manchester et Londres, qui ont fait au total 30 victimes.



Après l'entrée des joueurs sur la chanson d'Oasis Don't Look Back in Anger, devenue un hymne pour les Mancuniens après l'explosion en marge du concert d'Ariana Grande, l'ordre des hymnes sera inversé. La Marseille retentira en premier, et suivra le God Save The Queen.

Pour aider le public du Stade de France à entonner ce chant, les paroles seront affichées sur des écrans géant dans l'enceinte de Saint-Denis. Pour les autres, voici les paroles :



God save our gracious Queen





Long live our noble Queen !



God save the Queen !



Send her victorious,



Happy and glorious,



Long to reign over us,



God save the Queen.